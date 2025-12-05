Encuentro de los pioneros del Oiartzun

OiartzunEncuentro de los pioneros del Oiartzun
Oiartzun
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22
Como ya es sabido, Oiartzun Kirol Elkartea cumple a lo largo de este año 2025 el 50 aniversario de su fundación. Esta conmemoración ha llevado ... a quienes hace medio siglo eran jugadores, incluido su entrenador Gonzalo Viñas, y a directivos a celebrar un encuentro en la sociedad Artaso de Karrika. Todos ellos han tenido la oportunidad de compartir mesa en una comida muy especial. «Pasamos un día maravilloso juntos y hablamos de viejas historias», señalan los participantes en este acto que se suma los llevados a cabo en los últimos meses por las bodas de oro del club de fútbol de la localidad.
