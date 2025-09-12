Concursos de sidra, tortilla y tomate casero en el día grande de los festejos de Gurutze

OiartzunConcursos de sidra, tortilla y tomate casero en el día grande de los festejos de Gurutze
Las fiestas viven este sábado su día grande reuniendo a los vecinos de este barrio en una comida y una cena autogestionada
Oiartzun
Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45
Tras el chupinazo del viernes, los vecinos del barrio oiartzuarra de Gurutze celebran este sábado el día grande de sus fiestas. La jornada comenzará, ... a las 11.00 horas, con la puesta en marcha del concurso de sidra, que alcanza este año su tercera edición.
A la misma hora tendrá lugar un taller de txalaparta a cargo del grupo Ttukuttun. Media hora más tarde arrancará el concurso de tortilla. Las tortillas se elaborarán sobre el terreno y los ingredientes los pondrá el barrio. Los utensilios, fuego y demás deberán llevarse de casa. A continuación, se llevará a cabo el primer concurso de tomate casero y un campeonato de toca.
Una comida de barrio reunirá, a las 14.00 horas, a los vecinos de Gurutze alrededor de una mesa. Ya por la tarde, a las 17.00, habrá juegos para todos.
Al anochecer, se celebrará una cena con comida propia y para decir adiós a los festejos, a las 22.00 horas, se anuncia un festival de música con ProtoKadaver, Loraze y Lukiek.
