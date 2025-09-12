Concursos de sidra, tortilla y tomate casero en el día grande de los festejos de Gurutze

Tras el chupinazo del viernes, los vecinos del barrio oiartzuarra de Gurutze celebran este sábado el día grande de sus fiestas. La jornada comenzará, ... a las 11.00 horas, con la puesta en marcha del concurso de sidra, que alcanza este año su tercera edición.

A la misma hora tendrá lugar un taller de txalaparta a cargo del grupo Ttukuttun. Media hora más tarde arrancará el concurso de tortilla. Las tortillas se elaborarán sobre el terreno y los ingredientes los pondrá el barrio. Los utensilios, fuego y demás deberán llevarse de casa. A continuación, se llevará a cabo el primer concurso de tomate casero y un campeonato de toca.

Una comida de barrio reunirá, a las 14.00 horas, a los vecinos de Gurutze alrededor de una mesa. Ya por la tarde, a las 17.00, habrá juegos para todos.

Al anochecer, se celebrará una cena con comida propia y para decir adiós a los festejos, a las 22.00 horas, se anuncia un festival de música con ProtoKadaver, Loraze y Lukiek.