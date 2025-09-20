La compañía Pez Limbo representa el espectáculo 'Itsas Behera' en Landetxe

E.V. oiartzun. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Landetxe Kultur Aretoa acoge hoy, domingo, la representación de 'Itsas Behera', el espectáculo teatral que presenta la compañía Pez Limbo. La función comenzará a las 19.00 horas. Las entradas pueden adquirirse online o en taquilla al precio de ocho euros.

Dirigida por Espe López, esta producción tiene como protagonistas a dos individuos aislados que viven en un mundo construido por ellos mismos. Convencidos de que el universo no tiene ningún plan, deciden estar, estar bien y estar juntos.

Ambos sienten que la vida es compleja, que no vale la pena pelear y, al mismo tiempo, tienen la necesidad de vivir con una voluntad de hierro. Esta contradicción les instala a veces en la perplejidad y en una fatiga existencial. Sus actos carecen de propósito, pero ellos se esfuerzan en darles sentido.

Esta comedia que habla de «la necesidad de existir a pesar de todo» permite abrir la programación ideada para este nuevo curso lectivo por Oiartzungo Antzerkizaleak.