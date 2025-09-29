Las chicas del Oiartzun se adjudicaron la victoria (0-1) en su visita al Arratia

El principal equipo femenino de Oiartzun Kirol Elkartea se hizo este pasado domingo con la victoria en su desplazamiento a Igorre. Las chicas se impusieron 0-1 al Arratia en un partido que puede calificarse de duro y competitivo.

No se lo pusieron nada fácil a su rival, haciéndole daño a base de presión. «Estuvimos muy serios en defensa y cuando recuperamos el balón tuvimos algunas oportunidades de gol gracias a la velocidad», señalan.

Fue así cómo Bego García marcó el gol que les permitió, finalmente, traerse los tres puntos a casa. A pesar de que en la segunda parte tuvieron ocasiones de aumentar el marcador, les faltó puntería.

Empatados con el Bergara

Por su parte, el equipo masculino de Regional de Honor tuvo que conformarse con el empate (2-2) en su partido ante el Bergara, celebrado en casa. Después de conseguir adelantarse en una buena primera parte, sus rivales marcaron dos goles en la segunda parte. Por suerte, los oiartzuarras marcaron su segundo gol en los últimos minutos e igualaron el marcador.

Alineación: Valdés, Irazoki, Elgeta, Mitxelena, Iker, Telle, Aranburu, Amigot, Etxabe, Korta y Aitzuri.