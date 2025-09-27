Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EH Bilduko eta EAJko zinegotziek zerga igoeraren alde bozkatu dute osoko bilkuran.

Oiartzun

Aho batez onartu dituzte azken osoko bilkuran 2026rako udal zergak eta tasak

Egoera ekonomiko zailean dauden oiartzuarrak babestu eta zerbitzu publiko duinak bermatu nahi ditu zerga ordenantzak

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Larunbata, 27 iraila 2025, 20:17

EH Bilduko eta EAJ-PNVko hautetsien aldeko botoekin onartu zituzten iraileko udal osoko bilkuran landutako gai guztiak, tartean 2026rako zerga ordenantzen aldaketa. Joana Mendiburu ... alkateak azaldu zuenez, hiru helburu nagusi izan dituzte 2026ko zergak eta tasak zehazterakoak: «udalak kalitatezko zerbitzu publikoak eskaini ahal izateko diru-sarrera nahikoak izatea, egoera zaurgarrian dauden oiartzuarrak laguntzea eta trantsizio ekologikoa sustatzea».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aho batez onartu dituzte azken osoko bilkuran 2026rako udal zergak eta tasak

Aho batez onartu dituzte azken osoko bilkuran 2026rako udal zergak eta tasak