El tiempo obliga a suspender la representación de Kilómetro Lezo de este domingo

LezoEl tiempo obliga a suspender la representación de Kilómetro Lezo de este domingo
Lezo
Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43
El programa de Kilómetro Lezo recogía tres espectáculos para el fin de semana. Debido al tiempo, las actuaciones se han limitado a dos, trasladando ... el lugar de su representación. La tercera ha tenido que ser suspendida.
De este modo, el espectáculo 'Marmarra' de la compañía ATX Teatro se ofreció ayer, pero en lugar de en la plaza Lopene, en el patio de Lezo Herri Eskola. La actuación prevista para hoy no experimenta cambios. El público puede disfrutar de la obra 'Bidaia galduak', del grupo lezoarra Orratx! Antzerki Taldea, a las 22.00 horas, en el mismo espacio. En cambio, mañana no habrá posibilidad de ver el espectáculo de danza 'Argilunak', de Komorebi Produkzioak. De momento, se suspende la actuación, aunque el Ayuntamiento y el grupo darán a conocer cuanto antes la nueva fecha.
