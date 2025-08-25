Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lezo

Organizan una despedida a los niños saharauis llegados a Lezo y Pasaia

E. V.

lezo.

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16

Llegaron hace poco más de un mes a Lezo y Pasaia dispuestos a pasar sus vacaciones de verano con familias de ambos municipios. Tras disfrutar de múltiples vivencias, los niños saharauis Gaymula, Fatma, Kanan, Tiba y Wuaba se preparan para regresar a sus hogares.

Con el fin de decirles adiós, se anuncia una fiesta especial de despedida que tendrá lugar esta misma tarde, a partir de las 17.00 horas, en las instalaciones de Bixi Bixi Elkartea de Pasai Donibane, su organizadora. Habrá merendola, karaoke y juegos, entre otras actividades ideadas para los menores. Será mañana, a las 16.30, cuando intercambien los últimos besos con familiares y amigos también a las puertas de Bixi Bixi.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  9. 9

    Reacción que sabe a poco
  10. 10 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Organizan una despedida a los niños saharauis llegados a Lezo y Pasaia