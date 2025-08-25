Organizan una despedida a los niños saharauis llegados a Lezo y Pasaia

E. V. lezo. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

Llegaron hace poco más de un mes a Lezo y Pasaia dispuestos a pasar sus vacaciones de verano con familias de ambos municipios. Tras disfrutar de múltiples vivencias, los niños saharauis Gaymula, Fatma, Kanan, Tiba y Wuaba se preparan para regresar a sus hogares.

Con el fin de decirles adiós, se anuncia una fiesta especial de despedida que tendrá lugar esta misma tarde, a partir de las 17.00 horas, en las instalaciones de Bixi Bixi Elkartea de Pasai Donibane, su organizadora. Habrá merendola, karaoke y juegos, entre otras actividades ideadas para los menores. Será mañana, a las 16.30, cuando intercambien los últimos besos con familiares y amigos también a las puertas de Bixi Bixi.