Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Una edición anterior de la Garagardo Festa que se celebra durante tres días en la plaza Karlos Saldise. TIÑELU ELKARTEA

Lezo

Lezo celebrará una nueva edición de su Garagardo Festa desde este jueves

La feria organizada por Tiñelu Elkartea reunirá 14 marcas de cervezas, algunas de ellas, de «muy alta calidad»

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29

Los lezoarras se preparan para celebrar desde este jueves y hasta el sábado su nueva edición de Garagardo Festa. La sociedad Tiñelu organiza la ... iniciativa, que este año alcanza su edición número once.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lezo celebrará una nueva edición de su Garagardo Festa desde este jueves

Lezo celebrará una nueva edición de su Garagardo Festa desde este jueves