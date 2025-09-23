Lezo celebrará una nueva edición de su Garagardo Festa desde este jueves

Los lezoarras se preparan para celebrar desde este jueves y hasta el sábado su nueva edición de Garagardo Festa. La sociedad Tiñelu organiza la ... iniciativa, que este año alcanza su edición número once.

«Nuestra experiencia positiva y la cada vez mejor acogida que va teniendo nuestra feria de la cerveza año tras año, nos demuestra que el esfuerzo merece la pena y nos anima a seguir adelante con esta actividad», explican sus responsables a través de una nota de prensa.

En el mismo texto indican que la protagonista principal será, como no podía ser de otra manera, la cerveza.

«Su cada vez mejor acogida nos demuestra que el esfuerzo merece la pena y nos anima a seguir adelante con la actividad»

«Para ello, contaremos con 14 marcas diferentes. Entre todas ellas, habrá cervezas de muy alta calidad, así como otras elaboradas sin alcohol y sin gluten», señalan.

Todas estas creaciones, de orígenes diversos y de «muy alta calidad», se podrán degustar acompañadas de un menú «variado y apropiado para una feria de la cerveza».

Actuaciones musicales

Desde Tiñelu Elkartea avanzan que la 'XI. Garagardo Festa' contará, durante diversos días con una «excelente» animación a través de las distintas actuaciones que se han programado para que pongan su propia banda sonora a esta cita anual. De este modo, el viernes se recibirá la visita del grupo musical Traband y, posteriormente, tomará su relevo la Txaranga Jaizkipe. Además, el sábado será el turno de la Txaranga Lau Katu, que interpretará los temas musicales que sonarán en la velada de despedida.

La feria se celebrará, como en años anteriores, en la plaza Karlos Saldise, en pleno centro de la localidad. Tendrá una duración de tres días. y en cuanto a los horarios, el jueves abrirá sus puertas de 18.30 a 00.30 horas. Por otra parte, el viernes estará en funcionamiento desde las 18.00 a 01.00 horas. Finalmente, el sábado, volverá a abrirse a las 18.00 para continuar en marcha hasta las 02.00 horas.

Más de 130 voluntarios

«Para que todo esto funcione, contamos con la ayuda y el esfuerzo de más de 130 voluntarios, a los cuales queremos aprovechar para agradecerles su trabajo y colaboración», manifiestan los organizadores, quienes añaden en su nota de prensa que ya tienen todo listo «para que de los grifos de la Garagardo Festa en Lezo comience a brotar cerveza».

Asimismo, añaden que solo les queda animar a los vecinos de este municipio y a los del resto de la comarca de Oarsoaldea para que se acerquen a disfrutar del festejo, que toma el relevo a las Santakrutz Jaiak que se cerraron el pasado domingo. «Confiamos en que la respuesta de los lezoarras sea tan buena como en años anteriores y nos permita seguir organizando esta feria en años próximos», concluyen desde la asociación Tiñelu de Lezo.