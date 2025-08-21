Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lezo

Kilómetro Lezo vive su pistoletazo de salida de la mano de Markeliñe

Gurutze Santuaren plaza es escenario esta tarde, a partir de las 20.00 horas, de la presentación de la obra de teatro de calle 'Artilusio'

E.V.

lezo.

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:30

La programación Kilómetro Lezo se abre hoy, viernes, de la mano de la compañía de teatro Markeliñe y su montaje 'Artilusio'. La representación tiene lugar, a partir de las 20.00 horas, en Gurutze Santuaren plaza.

Este espectáculo de calle ideado para todos los públicos propone imaginar una gran máquina de apariencia fantástica que se alimenta de libros y que funciona al ritmo de los latidos de un corazón. Junto a este artefacto, se encuentra Greta, una anciana entrañable que se entretiene trasteando en su pequeña biblioteca de libros y cuentos. A pesar de su edad y delicada salud, Greta es imprevisible, extravagante, caprichosa, fantasiosa...

Y la máquina es como un gran juguete con el que recrear la fantasía de sus libros enredando a Pina, su cuidadora, entre sus historias y personajes. La máquina genera situaciones de fantasía al gusto de Greta... Personajes misteriosos y universales de la Literatura, lámparas maravillosas de las mil y una noches y viajes fantásticos alrededor del mundo. Todos ellos son escenarios en los que recrearse y jugar. De este modo, 'Artilusio" o «artilugio que genera ilusiones artísticas» combina, con sus personajes y su máquina, lo que representan los libros y el acto de leer. Y también muestra a los espectadores la importancia de los cuidados a las personas mayores.

La entrada a la función es libre y gratuita. En el caso de que la meteorología no acompañe, esta representación se trasladará al patio de recreo de Lezo Herri Eskola.

