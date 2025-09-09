Convocan una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino

Quedan solo tres días para los Santakrutzak vivan su pistoletazo de salida en pleno centro de Lezo. Como ya es tradición, las fiestas más ... esperadas por vecinos de todas las edades comenzarán con el sonido del chupinazo previsto para la tarde de este sábado, más concretamente, a las 19.00 horas.

El municipio se llenará de música, fiesta y momentos de encuentro que se sucederán desde el 13 al 21 de septiembre. Sin embargo, los distintos agentes y grupos de Lezo no han querido dejar de lado el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, por lo que han convocado una manifestación para este mismo sábado, a partir de las 18.00 horas, es decir, una hora antes de que tenga lugar el chupinazo. Los grupos municipales de EH Bildu y PNV también se han sumado a esta convocatoria.

El Ayuntamiento ha informado de esta convocatoria a través de una nota de prensa. En el texto, el Consistorio señala, asimismo, que la manifestación «ha sido secundada por la mayoría de agentes y grupos de Lezo que han hecho un llamamiento a todas y todos las lezoarras para que se sumen a la convocatoria».

Rechazo firme

La marcha ha sido organizada bajo el lema 'Lezo Palestinarekin, genocidio stop!', en solidaridad con el pueblo palestino.

El equipo de Gobierno municipal se sumó días atrás a la convocatoria, como queda patente en el programa de festejos. Además, la coalición soberanista invita a participar a toda la población de la localidad. En este sentido, el alcalde, Mikel Arruti, señala que «aunque son días de celebración y de vivir con alegría, no podemos olvidar que en muchos lugares no hay cabida ni para la celebración ni para la alegría».

El regidor prosigue manifestando que Lezo no ha querido olvidar el genocidio al que está siendo sometido el pueblo palestino. «Estamos orgullosos de nuestro pueblo. Desde el Gobierno municipal rechazamos firmemente el genocidio que el estado de Israel está cometiendo en Gaza y queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Por lo tanto, invitamos a todos los lezoarras a acudir a la manifestación», concluye.