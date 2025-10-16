La compañía de danza Haatik lleva a Gezala Auditorium su espectáculo 'OTS'

La compañía de danza Haatik visitará este domingo Lezo para ofrecer una representación de su espectáculo 'OTS'. La función tendrá lugar, a partir de ... las 19.30 horas, en el Auditorio Gezala.

Según explican sus creadores, este trabajo surge «como impulso para reinterpretar el movimiento cultural vanguardista reflejado en el que fue el primer sello discográfico de Euskal Herria, 'Herri gogoa'». A pesar de que este sello, «debido a la censura», nunca llegó a existir «oficialmente», logró publicar más de doscientos discos con el objetivo de «revitalizar y renovar» la cultura vasca.

La coreografía creada por la internacionalmente reconocida bailarina y creadora donostiarra Jone San Martín ha tenido como fuente de inspiración las danzas vascas. «Al estudiarlas y analizarlas, han nacido nuevas maneras posibles de organizarlas y 'escribirlas' en el espacio. San Martín ha utilizado los mecanismos de las danzas vascas como herramienta para expresar sentimientos más íntimos y personales, tanto de cada intérprete como del colectivo», manifiestan.

El montaje también podrá verse el 30 de noviembre en el Auditorio Juanba Berasategi de Pasai Donibane

Siendo una obra inspirada en un sello discográfico, el uso de la música debía, cómo no, tener un papel «destacado» en este espectáculo. De este modo, «utilizando el catálogo del sello 'Herri gogoa', hemos creado una «fotografía» de ese universo y construido un reportaje de composiciones, documentales sonoros y testimonios musicales que gracias a la improvisación y la experimentación, viaja con vida de actuación en actuación», aseguran desde Haatik.

Los pasaitarras Iurre Aranburu y Aiert Beobide dirigen este montaje protagonizado por el propio Beobide, Jon Arsuaga, Libe Sukia, Amaiur Luluaga, Nagore Zabala, Iñigo Etxeberria, Leire Romero e Itzel Vela.

Las entradas pueden adquirirse, al precio de ocho euros a través de la página web del Ayuntamiento de Lezo (sarrerak.lezo.eus). Además, esta compañía ha anunciado una nueva función de 'OTS' para este otoño en la comarca de Oarsoaldea. Se anuncia, más en concreto, para el 30 de noviembre en el Auditorio Juanba Berasategi de Pasai Donibane.

Una perspectiva «nueva»

Haatik fue fundada en 2011 por Aiert Beobide Egaña, con el objetivo de «aportar una perspectiva nueva y diversa al mundo de la danza». A lo largo de estos años, la compañía ha trabajado distintos estilos, fusionando la elegancia de las danzas clásicas con la expresividad de la danza contemporánea, siempre preservando y celebrando la esencia de las danzas vascas.

El euskera y la cultura vasca son «la base de la identidad» de Haatik Dantza Konpainia. Así lo manifiestan sus componentes. «Nuestros trabajos construyen puentes entre las raíces y los lenguajes contemporáneos, uniendo tradición e innovación para ofrecer al público una experiencia artística única. En nuestras creaciones, la danza se convierte en un lenguaje universal, siendo la principal herramienta para emocionar al público y contar historias a través del movimiento», declaran.