Errenteria

Los trajes de baserritarras cobran protagonismo en Jantziaren Zentroa

M. S.

Errenteria.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Los trajes masculinos de baserritarras son los protagonistas de la exposición 'Baserritarrak' que ya puede disfrutarse en Jantziaren Zentroa. Todos los trajes son réplicas de prendas originales de principios del siglo XX de Gipuzkoa.

Nada más entrar en el museo, a mano derecha, se encuentran cinco hombres vestidos con el traje de baserritarra, todos ellos llevan blusones, algunos son blusones de labriego y otros de tratante, es decir, vendedores de ganado.

En el lado izquierdo, en cambio, se puede observar una imagen de principios del siglo XX del cruce de las calles Xenpelar y Biteri. Delante de la imagen nueve hay mujeres vestidas con el traje de baserritarra, son réplicas de prendas de Gipuzkoa.

Charlas especiales

Por su parte, en noviembre se ofrecerá una charla especial en Jantziaren Zentroa en la que se explicará cómo era el traje de baserritarra. A medida que se describe cada prenda, la vestiremos, para así, ver y aprender cómo está confeccionada por dentro, cómo se ata, se viste el traje de baserritarra, y se pone el pañuelo de la cabeza.

Serán dos charlas, el 15 de noviembre en euskera, y el 22 de noviembre en castellano, ambas a las 17.00 de la tarde. Durarán una hora y tienen un coste de siete euros. Para participar hay que inscribirse previamente escribiendo al correo jantziarenzentroa@errenteria.eus o bien llamando a la oficina de turismo de Errenteria al teléfono 943 49 45 21, las plazas son limitadas.

