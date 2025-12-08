El Touring arrasa en el juego, pero la mala suerte no le permite sumar otra victoria en casa

Hay veces en las que el deporte no premia a un equipo lo que merece. Lo pudieron comprobar los cientos de aficionados del Touring ... que presenciaron el encuentro ante el Aurrera el pasado sábado. Un duelo en el que volvieron a ver a un equipo echado hacia delante, valiente y que no se guarda nada.

No obstante, el empate sin goles final dejó a más de uno con un mal sabor de boca. No es para menos, pues el conjunto galletero fue muy superior a los vitorianos durante todo el encuentro pero especialmente en el último tramo, en el que empujaron al equipo visitante hasta su área.

Sin embargo, la superioridad se hizo palpable desde los primeros minutos. Tanto es así, que el Touring anotó un gol a través de Ortiz que fue anulado por una dudosa falta de Laskibar. El respetable protestó una jugada que podría haber sido trascendental. A pesar de ello, los rojillos no se vinieron abajo y continuaron empujando con todo creando grandes oportunidades. Ejemplo de ello fue el latigazo de Oinatz en el último minuto del primer tiempo.

Los de Carlos García llegan a la penúltima cita del año con 23 puntos y siendo el equipo menos goleado de la competición

Tras el paso por vestuarios, la tendencia fue la misma, pero algo cambió. El Aurrera vio que sus posibilidades de vencer se reducían y comenzó a jugar a ese fútbol que saca de quicio al equipo que está en busca del triunfo. Repetidas pérdidas de tiempo junto a duras faltas impidieron al Touring imponer su ritmo en algunas ocasiones.

De este modo, llegó el duelo a los últimos minutos. Con un Touring volcado, una grada que animaba sin parar y un Aurrera que se colgaba del larguero de su portería. Remates de cabeza, desde fuera del área, jugadas a balón parado. Nada fue suficiente para anotar un gol. Sin embargo,el equipo fue despedido con honores bajo un fuerte aplauso del aficionado rojillo que volvió a disfrutar de su equipo.

Dos encuentros más

Tras el 0-0, el conjunto galletero tiene dos exámenes antes de decir agur a este gran año. Ambos encuentros se disputarán lejos de Fanderia ante Alavés C y Zarautz KE respectivamente. Así, pues, el Touring visitará tierras patateras la próxima semana. Un duelo al que los de Carlos García llegarán con 23 puntos, lo que les ubica en la segunda posición de la tabla. Asimismo, la nota positiva que deja el último choque en casa es que los rojillos siguen siendo el equipo menos goleado de la liga. Un mérito que sin duda hay que poner en valor en una competición en la que nadie regala nada.