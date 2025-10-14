Teatro, música y charlas para concienciar sobre el medioambiente

Errenteria vuelve a sumarse a la Asteklima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi, que se desarrollará entre el 17 y el 25 ... de octubre con el objetivo de concienciar y movilizar a la sociedad vasca sobre la necesaria transición energética y climática.

Como ha destacado Yolanda Martín, concejal de medioambiente, «el lema de la iniciativa Asteklima es 'Toda acción, por pequeña que sea, cuenta'. En esta sexta edición, Errenteria ha preparado un variado programa de actividades para seguir motivando a la ciudadanía a adquirir compromisos personales frente al cambio climático».

De este modo, la programación abarca «diferentes propuestas culturales, como el cine o el teatro, y está dirigida tanto a público infantil como adulto». Prueba de ello es la actividad que tendrá lugar el próximo 17 a las 17.30 horas en Lekuona Fabrika. 'Liburu bat, mundu bat' es un cuento sobre los problemas que genera el cambio climático. Está dirigido a niños y niñas de 6 años en adelante y tendrá una duración de 60 minutos. La entrada es gratuita pero habrá que hacer una reserva a través de sarrerak.errenteria.eus. Por su parte, la sala número dos de Niessen acogerá la proyección de WALL-E, el próximo lunes 20 a partir de las 19.00 horas.

Colaboración con la Diputación

Asimismo, Asteklima contará con actividades creadas junto al programa Energía Argitu del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se trata del Taller Argitu. '¡Puedes ahorrar energía en tu vivienda sin perder confort!' que tendrá lugar el martes 21 a las 18.30 horas en la Sala Reina. Además, el 23 a la misma hora y en el mismo lugar se llevará a cabo el taller 'Descubre cuál es el sistema de calefacción más adecuado para tu vivienda'.

Para poder acudir a ambos encuentros habrá que enviar un email a energiabulegoa@gipuzkoa.eus o llamar al 628 532 303. Las inscripciones para el primer taller finalizarán el 17 mientras que las del segundo lo harán el 21.

Proyecto 50/50

Por su parte, el 22 de octubre tendrá lugar la charla 'Proyecto 50/50 en Bizarain Ikastola y Cristobal Gamon Ikastetxea'. Será a partir de las 18.30 horas en la Sala Reina. Allí se hablará sobre el proyecto que se basa en el acuerdo entre el Ayuntamiento de Errenteria y las personas usuarias y trabajadoras de los centros públicos y tiene como objetivo implementar acciones de ahorro energético.

De este modo, el 24 se hará entrega de los premios de dicho proyecto. En este acto, el alumnado que ha participado en el proyecto 50/50 pondrá en valor su trabajo a favor del buen uso de la energía y recibirá un premio por su trabajo. Karmengo Ama Ikastetxea (Pasaia), Elizalde Herri Eskola (Oiartzun), Lezoko Herri Eskola (Lezo), Cristobal Gamon Ikastetxea y Bizarain Ikastola (Errenteria) participarán en la entrega.

El mismo día, a partir de las 18.30 horas se llevará a cabo el Natur Poteoa en Fanderiako Errota – Ibaiaren Etxea. Esta será una cita para tratar temas relacionados con la biodiversidad en torno al bosque de Añarbe en un ambiente informal, de la mano del experto Jorge González.

Para cerrar la semana, el sábado 25 se llevará a cabo la obra de teatro 'Matraka Ma Non Troppo'. Dicho evento correrá a cargo de Traka Matraka, quienes darán un bonito espectáculo en la zona cubierta del centro educativo Koldo Mitxelena Biteri.