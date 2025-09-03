Quedan plazas para para el Curso de Verano de la EHU en Agustinak Zentroa

ErrenteriaQuedan plazas para para el Curso de Verano de la EHU en Agustinak Zentroa
La iniciativa de mañana tendrá como tema central la gobernanza de los retos supramunicipales
Errenteria
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07
De la mano del Ayuntamiento y los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco Agustinak Zentroa acogerá una jornada sobre la gobernanza ... de los retos supramunicipales. Una iniciativa que repite tras su estreno el pasado año, que ya mostró tener éxito. Lo hará mañana viernes.
El curso está dirigido a personas interesadas en temas que trascienden el municipio pero que afectan a la vida de la ciudadanía, tanto a los agentes locales como a la población; pero específicamente quiere apelar a las personas profesionales del sector municipal, a cargos públicos y al alumnado de las diferentes disciplinas relacionadas con estos temas.
El precio de la matrícula será el mismo que en el resto de cursos de la UIK para las personas que no sean de Errenteria. Por el contrario, la inscripción será gratuita para las personas empadronadas en la villa. Además, se recuerda que se podrá participar en el curso presencialmente o en formato online.
Todoa aquel que quiera acudir al curso deberá inscribirse a través de la siguiente web: www. uik.eus.
