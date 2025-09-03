Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

El PSE-EE denuncia que el Gobierno mantenga el tabaco en la campaña de bonos

En esta edición no se adherido a la misma ningún establecimiento de venta de tabaco

Martin Sansinenea

errenteria.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

La presentación de la campaña de los bonos Bizi Errenteria ya está en marcha. A pesar de ello, el Grupo Municipal Socialista denuncia que el Gobierno Municipal de EH Bildu vuelve a rechazar sus propuestas para mejorar la campaña de bonos al comercio local, entre las que se incluyen la eliminación del tabaco como producto subvencionable. En esta línea, ha declarado que «tal y como advertimos, en privado en varias ocasiones y, después, públicamente, en las dos últimas campañas se han gastado casi 50.000 euros de dinero público en tabaco, financiando con fondos municipales un producto perjudicial para la salud».

Según se puede observar en la página web de los bonos Bizi Errenteria, para esta edición no hay ningún establecimiento que se haya adherido a la campaña y que sea un punto de venta de tabaco. El grupo socialista asegura que «las políticas de comercio de EH Bildu han demostrado ser un fracaso, ya que desde la aprobación del último Plan de Comercio, el número de establecimientos en Errenteria no ha dejado de descender de manera drástica». Por ello, alertan que «no es suficiente con lanzar una campaña de bonos una vez al año y olvidarse el resto del año del comercio local. Hacen falta políticas más ambiciosas, sostenidas y con visión estratégica, especialmente en los barrios que más lo necesitan».

Además, añaden que «la nueva campaña, que en un primer momento fue anunciada como dirigida a la juventud, ha sido modificada, sin consultar con nadie, para abrirse al público general. Un cambio de criterio que confirma la falta de planificación, transparencia y seriedad con la que EH Bildu gestiona una herramienta que nació del consenso entre todos los grupos municipales en 2020». Por ello, como aseguró el portavoz socialista Isaac Palencia, «no vamos a participar en campañas que legitiman el uso del dinero público para fomentar el consumo de tabaco, ni vamos a hacer de parapeto de unas políticas fracasadas que no responden a las necesidades reales del comercio local».

