Karnaba Otxotea actuará este domingo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Karnaba Otxotea ofrecerá un bonito concierto este domingo, día 14, a las 12.00 horas en la Basílica de Maria Magdalena. El espectáculo, que ya es un clásico en estas fechas navideñas, contará con la participación de la Orquesta Barroca de Donostia. Las dos formaciones interpretarán individualmente obras de A. Scarlatti, S.Jaroff etc y en la segunda parte actuarán conjuntamente interpretando la cantata 147 de Bach entre otras. Asimismo, actuará como solista el tenor Izei Martinez, todos ellos dirigidos por Sergio Zapirain. La entrada será gratuita.