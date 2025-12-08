Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Errenteria

Karnaba Otxotea actuará este domingo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14

Comenta

Karnaba Otxotea ofrecerá un bonito concierto este domingo, día 14, a las 12.00 horas en la Basílica de Maria Magdalena. El espectáculo, que ya es un clásico en estas fechas navideñas, contará con la participación de la Orquesta Barroca de Donostia. Las dos formaciones interpretarán individualmente obras de A. Scarlatti, S.Jaroff etc y en la segunda parte actuarán conjuntamente interpretando la cantata 147 de Bach entre otras. Asimismo, actuará como solista el tenor Izei Martinez, todos ellos dirigidos por Sergio Zapirain. La entrada será gratuita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Karnaba Otxotea actuará este domingo

Karnaba Otxotea actuará este domingo