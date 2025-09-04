Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hibaika celebró la clasificación por todo lo alto. SARA SANTOS

Errenteria

Hibaika cumple y remará en aguas de La Concha los dos próximos domingos

La Madalen bogará en la segunda tanda junto a Orio, Zumaia y Hondarribia en busca de redondear una temporada que hasta ahora ha sido fantástica

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

Hibaika estará de nuevo remando en La Concha tras una fantástica clasificatoria. Y es que el equipo dirigido por Iñaki Mendizabal fue la embarcación ... que marcó el cuarto mejor tiempo (11:59.90). Solo por delante de la Madalen clasificaron Orio (11:42.50), Tolosaldea (11:49.24) y Donostiarra (11:53.54).

