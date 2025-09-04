Hibaika cumple y remará en aguas de La Concha los dos próximos domingos

Hibaika estará de nuevo remando en La Concha tras una fantástica clasificatoria. Y es que el equipo dirigido por Iñaki Mendizabal fue la embarcación ... que marcó el cuarto mejor tiempo (11:59.90). Solo por delante de la Madalen clasificaron Orio (11:42.50), Tolosaldea (11:49.24) y Donostiarra (11:53.54).

Ya son trece años de manera consecutiva. Una cifra que pone en valor el gran trabajo que está llevando a cabo el club de remo de la villa galletera. En este aspecto, Hibaika demuestra de nuevo que con gente de la casa se pueden conseguir cosas muy grandes que trascienden de las victorias.

Una prueba en la que la mar también fue protagonista por sus condiciones. A pesar de ello, las de Hibaika hicieron su trabajo de una manera inmejorable, aprovechando esas dos últimas buenas regatas que realizaron en liga.

Hibaika consigue clasificarse por decimotercera vez consecutiva a la fase final de la prueba donostiarraTras finalizar, la ´Marea Beltza' esperó en el puerto a las remeras, donde una txaranga puso la música y el buen ambiente

En este aspecto, la clasificación comenzó a gestarse en tierra, donde la plantilla se vio con ganas de salir y darlo todo. Tras un corro, las errenteriarras se lanzaron a aguas donostiarras. Lo hicieron además conociendo varios de los resultados de otras embarcaciones, ya que salieron en decimonoveno puesto.

Tras bogar de manera brillante, el recibimiento en el muelle demostró que esta no es una trainera cualquiera. Una txaranga unida a la 'Marea Beltza' arroparon a la Madalen que se sintió como en casa. Sonó la Diana, esa canción tan propia de las Madalenas que creó un momento mágico en el llamado marco incomparable. El resto del público observó el júbilo mientras las de Iñaki Mendizabal confirmaban que tienen nivel suficiente para estar en la prueba más importante de la temporada. En esta línea, antes de la prueba clasificatoria, Maddi Insausti, remera de Hibaika aseguró que ««sabemos hacerlo bien y si hacemos nuestro trabajo al menos quedaremos a gusto con lo que hemos hecho y luego ya veremos cuál es el resultado». Han logrado algo más.

Ahora, tras el subidón de la clasificatoria tocará bogar junto a Hondarribia, Zumaia y Orio. Una prueba en la que además de competir a un gran nivel, lo que debe buscar Hibaika es disfrutar.