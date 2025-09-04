Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errenteria

Gaurkoa ez ezik 19an izango da saguzarrak ezagutzeko aukera

M. S.

Errenteria.

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16

Listorretako abenturen barruan, saguzarrak ezagutzeko aukera berri bat izango da irailaren 19an, ostiralarekin. Lehen saioa gaur egingo da eta plaza guztiak beteta daude. Jarduera Listorretako aisialekuan (Errenteria) hasiko da arratsaldeko 19:30ean.

Aiako Harria inguruetan saguzarrak bilatzen hasi aurretik, Lander Olasagasti adituak ugaztun hegalari hauen ezaugarriak azalduko dizkigu: orientatzeko erabiltzen duten sistema, ernaltze zikloa, hibernazioa, espezie ezberdinak.... Gainera, gerturatzen direnek, aplikazio bati esker saguzarrak entzuteko aukera izango dute iluntzen duen bitartean, hau baita saguzarrak behatzeko momenturik egokiena.

Urtero legez, Aiako Harria natura-parkean, Errenterian dagoen Listorretako aisiagunea ezagutzera emateko eta balioztatzeko hainbat jarduera berezi antolatu ditu Errenteriako Udalarekin elkarlanean Gipuzkoako Parketxe Sareak.

Elkargune puntua Listorretako aisalekua izango da. Sei euroko prezioa izango du ekintza (lau 12 urtetik berakoentzat). Gainera, antolakuntzatik aitortzen duten bezela, «ezinbestekoa izango da erreserba egitea, plazak mugatuak dira eta». Horretarako 943 49 50 69 edo 688 89 50 68 telefono zenbakiak irekita daude.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaurkoa ez ezik 19an izango da saguzarrak ezagutzeko aukera