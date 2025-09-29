Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los distintos agentes que colaboran en el programa en la Sala Reina

Errenteria

«El trabajo entre instituciones es fundamental para terminar con la exclusión social»

Errenteria creó el pasado año la mesa de coordinación de exclusión con la que ya se han ayudado a un centenar de personas

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:33

«La ayuda a las personas excluidas es un pilar para el Equipo de Gobierno». Así lo ha destacado la alcaldesa de Errenteria, Azipea Otaegi. ... Quizás por ello hace un año se creó la mesa de coordinación de exclusión, para hacer frente a la realidad compleja de las personas que viven en exclusión social. En esta mesa, coordinada por el Ayuntamiento, participan además distintos agentes. Es el caso de Arrats elkartea, Emaus, Lotura Elkareta, SEFAC (Servicio Foral de Acompañamiento Comarcal), Pausoz Pauso o Grupo cinco. Asimismo, la Diputación también forma parte de esta mesa con la que se busca aunar fuerzas para ayudar a las personas que más lo necesitan.

