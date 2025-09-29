«El trabajo entre instituciones es fundamental para terminar con la exclusión social»

«La ayuda a las personas excluidas es un pilar para el Equipo de Gobierno». Así lo ha destacado la alcaldesa de Errenteria, Azipea Otaegi. ... Quizás por ello hace un año se creó la mesa de coordinación de exclusión, para hacer frente a la realidad compleja de las personas que viven en exclusión social. En esta mesa, coordinada por el Ayuntamiento, participan además distintos agentes. Es el caso de Arrats elkartea, Emaus, Lotura Elkareta, SEFAC (Servicio Foral de Acompañamiento Comarcal), Pausoz Pauso o Grupo cinco. Asimismo, la Diputación también forma parte de esta mesa con la que se busca aunar fuerzas para ayudar a las personas que más lo necesitan.

«Tenemos una realidad más compleja y creo que trabajando entre distintas instituciones tenemos más opciones de ayudar a esas persona», ha destacado Belen Larrion, directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Asimismo Larrio ha subrayado que «el II Plan Elkar-Ekin contempla 35 acciones orientadas a prevenir la exclusión».

En esta línea, todos los agentes han recordado que «si bien es el sinhogarismo una de sus vertientes más duras, también suelen ser personas que suelen padecer un déficit importante de asistencia». Por ello, durante este último año la mesa se ha ido reuniendo una vez al mes para tratar de mejorar el servicio.

Un 4% del presupuesto

En esta línea, el Ayuntamiento de Errenteria destina cerca de 2,8 millones de euros al año para desarrollar una estrategia de lucha contra la exclusión social, más del 4% del presupuesto total municipal. Asimismo, como ha recordado la alcaldesa «Errenteria tendría que disponer de once plazas para personas en exclusión actualmente dispone de 39, lo que triplica la apuesta municipal sobre la exigencia de la Diputación y también cubre la exigencia para Oarsoaldea, casi duplicando la misma».

En cuanto a las intervenciones, dentro del programa Pausoz Pauso, el servicio de intervención socioeducativa psicosocial para personas en situación de riesgo o exclusión social, durante el 2024 se hicieron 45 intervenciones. 33 de ellas fueron intervenciones de personas en calle 14 de personas que ya se encontraban en algún equipamiento público.

En el caso del albergue Belabaratz durante el 2024 pasaron 309 personas usuarias con una tasa de ocupación del servicio del 96%. Por otro lado, el albergue de Gaztelutxo está cedido a la asociación CEAR para atender a los refugiados. En concreto, son cinco las unidades convivenciales que viven en ese equipamiento.

No obstante, tanto Eñaut Gracia, concejal de Servicios Sociales, como los educadores y coordinadores sociales han denotado un aumento en el número de personas que se adhieren a estas ayudas. «Cuando más invertimos más personas vemos que se adhieren a estas ayudas». Esto se debe a que «esas personas buscan lugares en los que haya recursos con los que se les puede ayudar», ha añadido Larrion.