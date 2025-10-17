Los equipos del Ereintza buscan seguir con buenas sensaciones

Martin Sansinenea errenteria. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Los dos equipos sénior del Ereintza disputarán esta tarde sus respectivos partidos en los que ambos conjuntos buscarán confirmar las buenas sensaciones mostradas en la anterior jornada. En el caso del Ereintza Bitek, que se estrenó con una fantástica victoria en casa ante el Aloña Mendi por 29 a 16 el objetivo parece claro. Mantener una gran defensa atrás ante el Zarautz en el choque que se disputa esta tarde a las 15.30 horas lejos de casa. En este aspecto, Urko Elustondo, entrenador del equipo, exigirá algo más a la plantilla. «En la primera parte íbamos 17-11 y hasta el minuto 29 estuvimos con ocho goles en contra pero en un minuto nos metieron dos goles. Son detalles que tenemos que ajustar porque lo que no puede ser es que en un minuto te metan dos goles cuando te han metido tan solo ocho en 29 minutos de partido».

Algo que sin duda tratarán de no repetir en el enfrentamiento frente al Zarautz. A pesar de ello, sin duda el anterior encuentro dejó varias notas positivas. Es el caso de la fase ofensiva, en la que el Ereintza mantuvo un gran nivel «haciendo varias jugadas de peligro.

A pesar de las buenas sensaciones, tal y como afirmó el técnico antes del arranque liguero, «tenemos que tener claro que cualquier partido puede traernos dificultades, por lo que el equipo deberá estar enchufado durante todos los minutos».

Una asignatura que sin duda tienen aprobada, y con nota, los integrantes del Ereintza Aguaplast, quienes han arrancado la liga con un increíble balance de tres victorias, un empate y una derrota, lo que les ubica en la cuarta posición de una liga que es muy dura.

Su próximo rival será el Pulpo, a quién se enfrentarán esta tarde lejos de Galtzaraborda a partir de las 20.30 horas. Los de Zumaia han arrancado la liga con dos victorias un empate y dos derrotas, por lo que han sumado cinco puntos hasta el momento, dos menos que los de Itziar Aldaburu. Sin embargo, cabe recalcar que los dos triunfos obtenidos hasta la fecha han sido en partidos en casa, por lo que los errenteriarras deben ser cautos en su visita.