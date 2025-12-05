Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Badalab acogerá el encuentro.

Errenteria

El documental 'Derecho a una vida libre de violencia' se emitirá el viernes 12

La proyección, grabada en Perú, cuenta experiencias que harán reflexionar sobre la violencia de género y sus múltiples manifestaciones

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22

Comenta

Proclade Yanapay celebrará el próximo viernes 12 de diciembre, a las 18.00 horas, en Badalab (Madalen Kalea 27, Errenteria), una actividad centrada en ... la sensibilización y la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. La iniciativa contará con la proyección del documental 'Derecho a una vida libre de violencia', grabado en Perú, y con el testimonio en primera persona de dos integrantes de la organización peruana Cendipp.

