El documental 'Derecho a una vida libre de violencia' se emitirá el viernes 12

ErrenteriaEl documental 'Derecho a una vida libre de violencia' se emitirá el viernes 12
La proyección, grabada en Perú, cuenta experiencias que harán reflexionar sobre la violencia de género y sus múltiples manifestaciones
Errenteria
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22
Proclade Yanapay celebrará el próximo viernes 12 de diciembre, a las 18.00 horas, en Badalab (Madalen Kalea 27, Errenteria), una actividad centrada en ... la sensibilización y la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. La iniciativa contará con la proyección del documental 'Derecho a una vida libre de violencia', grabado en Perú, y con el testimonio en primera persona de dos integrantes de la organización peruana Cendipp.
El documental recoge distintos relatos de personas vinculadas a Cendipp que, desde experiencias diversas, reflexionan sobre la violencia de género y sus múltiples manifestaciones. A través de estos testimonios se visibiliza la gravedad del problema y la importancia de impulsar la prevención, la sensibilización y el acompañamiento integral a quienes la sufren. La pieza audiovisual muestra además el papel esencial de las organizaciones comunitarias en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
La presencia de las dos representantes de Cendipp ofrecerá a las personas asistentes una oportunidad única para conocer de primera mano las realidades, desafíos y estrategias de resistencia que las mujeres peruanas desarrollan frente a la violencia. Dicho encuentro cuenta además con la colaboración del Departamento de Diversidad cultural, Cooperación para el Desarrollo y Derechos Humanos de Errenteria.
