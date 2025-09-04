Artistas internacionales, talleres y gastronomía para el Atlantikaldia

El mes de septiembre es sinónimo de cultura en Errenteria. Lo es porque además de eventos como Dantza Hirian o Maitaldia, la villa galletera cuenta ... con un festival con arraigo. El Atlantikaldia, que este año se celebrará del 18 al 21 de septiembre. Unas jornadas en las que el pueblo retoma ese ambiente festivo propio de otras fechas. No obstante, durante este mes los sonidos de las charangas cambian por el de los grupos de música de géneros variados. Una mezcla que se ha hecho palpable en la presentación del programa.

«Es realmente bonito poder reflejar hoy y aquí el carácter de Atlantikaldia. El festival es fruto del trabajo conjunto entre muchos y muchas agentes y ahí reside precisamente nuestra fortaleza: en la participación y la diversidad. Sin duda, Errenteria vivirá este año una gran travesía cultural», ha asegurado Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria.

En este aspecto, como ha destacado Laura Landa, técnica de cultura «el festival contará con cuatro espacios principales: el Itsasargi Nagusia de la plaza Lehendakari Agirre, como escenario principal; la Herriko Plaza, escenario para actuaciones de proximidad; Kalekaia, en el solar Panier, dedicado al arte urbano; y Herrixka, en la plaza Foru, para actividades participativas y como espacio gastronómico».

Local e internacional

Si algo caracteriza a esta fiesta es que los artistas locales se juntan con música proveniente de todo el mundo. «Se podrá ver al grupo afrocolombiano Pambelé junto a la colombiana Laura Penagos, residente en Euskal Herria; a Muchachito Bombo Infierno, de Cataluña, con el músico errenteriarra Pirata; a Aïta Mon Amour, de Marruecos, con las txalapartaris BihoTX; y Kumpania Algazarra, de Portugal, con el grupo tolosarra Mirua,aseveró Landa.

Por otra parte, Herri Arte Eskola realizará su aportación por quinto año consecutivo. El alumnado y el profesorado presentarán el resultado de una colaboración trabajada junto a artistas de Occitania. Una pieza surgida de la estancia en Errenteria con Joanis Mathieu, Yann Espouy y Patxi Perez.

Además de estos artistas, Errenteria contará con la presencia de Sol Band. «El año pasado hubo que cancelar el encuentro debido a la situación en Gaza, pero este año se hará realidad, y junto a ellos subirán al escenario los creadores vascos Olatz Salvador, Eñaut Elorrieta, Ines Osinaga y Arkaitz Miner», ha subrayado Maite Gartzia, concejal de Cultura. Y es que Errenteria volverá a mostrar su apoyo al pueblo palestino una vez más.

Inscripciones

Todas las actividades que ofrece Atlantikaldia son gratuitas, pero la concejala Gartzia recordó que para participar en algunas iniciativas será necesario inscribirse previamente desde la web de Atlantikaldia. En concreto, para participar en las visitas guiadas, Sukaldian, el taller de DJing de la Casa de las Mujeres y las sesiones de paddle surf habrá que realizar una inscripción.

En esta línea, cabe destacar que se realizarán visitas guiadas especiales los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre, en euskera y en castellano. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer el Casco Antiguo, la historia de las mujeres revolucionarias, la Errenteria de la época industrial o las raíces marineras.

Gastronomía compartida

Si algo nos gusta en Euskadi es comer. Algo que se pudo apreciar en la presentación del Atlantikaldia, donde distintas sociedades gastronómicas ofrecieron pintxos a los asistentes frente a la Sociedad Arditurri de Alaberga.

Por ello, de nuevo, en las sociedades gastronómicas del pueblo, vecinos de Errenteria cocinarán junto con comunidades llegadas de otros países diferentes recetas de Marruecos, Argelia, Gambia, México, Ucrania, Mongolia, Venezuela, Galicia y de la comunidad gitana, que este año serán protagonistas de ese proceso culinario. Los preparativos comenzarán el domingo 21 a las 10.00 horas de la mañana en las sociedades gastronómicas de Errenteria.

Posteriormente, a las 13.30 horas, se podrán degustar los pintxos elaborados en el espacio Herrixka, a cambio de un euro. El dinero recaudado se destinará al proyecto Zaporeak, aunando solidaridad y cultura. De esta forma, Atlantikaldia combina el trabajo de las asociaciones locales con la presencia de comunidades internacionales, convirtiendo la gastronomía en un espacio de diálogo y convivencia.