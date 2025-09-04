Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Atlantikaldia se celebrará entre el 18 y el 21 de septiembre

Artistas internacionales, talleres y gastronomía para el Atlantikaldia

Este jueves se ha presentado el programa, que contará con una gran actuación del grupo palestino Sol Band junto a Olatz Salvador, Eñaut Elorrieta, Ines Osinaga y Arkaitz Miner

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:53

El mes de septiembre es sinónimo de cultura en Errenteria. Lo es porque además de eventos como Dantza Hirian o Maitaldia, la villa galletera cuenta ... con un festival con arraigo. El Atlantikaldia, que este año se celebrará del 18 al 21 de septiembre. Unas jornadas en las que el pueblo retoma ese ambiente festivo propio de otras fechas. No obstante, durante este mes los sonidos de las charangas cambian por el de los grupos de música de géneros variados. Una mezcla que se ha hecho palpable en la presentación del programa.

