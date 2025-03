Probamos el nuevo Audi Q5: Un superventas que sigue creciendo en prestaciones y tecnología

NACHO MARTÍN-LOECHES Viernes, 7 de marzo 2025, 12:48 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

El éxito del Q5 es indiscutible para Audi, y no es para menos. La marca alemana vendió alrededor de 1.6 millones de unidades en la primera generación de este modelo, y volvió a sobrepasar el millón de pedidos en su segunda entrega.

Ahora, llega la tercera, un modelo que vuelve a ofrecerse con carrocería puramente SUV o 'Sportback' y que, además de apostar por las etiquetas eco y cero de la DGT, no deja su lado más deportivo con la opción SQ5 con motor V6.

Este SUV de tamaño medio tiene de todo: diversidad de opciones mecánicas, mucha tecnología, seguridad… y hemos podido comprobarlo de primera mano, así que, toca descubrirlo a fondo y contaros todas las claves.

Lo primero, vamos con lo que más destaca del coche a primera vista: su diseño exterior. Desde el primer momento este coche nos transmitió una bonita combinación de deportividad y elegancia con sus nuevas líneas, pero no por ello deja de lado la gran presencia y robustez propia de este modelo.

Deportividad, elegancia y mucha presencia

En la delantera apreciamos una amplia parrilla con formas hexagonales acompañada de unos afilados faros led, así como de dos entradas de aire verticales que le dan un toque muy desenfadado. Tanto el capó como el paragolpes también son de nuevo diseño y en las versiones con el acabado S Line se acentúan mucho más las formas de todos estos elementos mencionados anteriormente, algo que le da un toque mucho más agresivo.

Siguiendo por el lateral, debemos volver a mencionar que este Q5 está disponible con carrocería SUV o la 'Sportback', siendo esta última la que cuenta con una mayor caída trasera y la que pensamos que, seguramente, sea la más buscada en nuestro país. No sólo por su diseño algo más deportivo respecto a su hermano de gama, sino porque apenas pierde capacidad del maletero: el Q5 SUV alcanza los 520 litros, mientras que el Q5 Sportback llega a los 515. Si vamos a buscar el SQ5, estas capacidades bajan hasta los 475 y 470 litros respectivamente.

Ampliar Audi Q5 F. P.

Ya que estamos en la trasera, debemos mencionar el bonito diseño de las ópticas led que recorren todo el portón, así como las diferentes opciones de escapes y difusor según el acabado que escojamos, y es que podemos elegir entre tres disponibles (Advanced, S Line y Black Line), mientras que tenemos la posibilidad de escoger hasta once colores para la carrocería y llantas que van desde las 19 hasta las 21 pulgadas de tamaño.

Muchas pantallas y bien de espacio

En el interior no sólo coge protagonismo el conductor, y ahora veremos por qué. Por ejemplo, disponemos de un cuadro de mandos digital de 11,9 pulgadas, la pantalla central para controlar el sistema multimedia de 14,5 pulgadas y, además, delante del asiento del acompañante se ofrece una pantalla adicional de 10,9 pulgadas con diversas funciones de entretenimiento y aplicaciones para el pasajero. Y, estarán pensando: ¿esto no distraerá al conductor? Yo también lo pensé, pero al volante comprobamos que el diseño de la propia pantalla del acompañante hace que no podamos ver el contenido de esta mientras estamos conduciendo, algo muy positivo.

Ampliar Audi Q5 F. P.

También contamos con un 'head-up display' muy bien ubicado, cargador por inducción y ventilado para el teléfono móvil, conexiones de USB tipo C… y, ahora que hablamos de conexiones y carga: en la parte trasera también tenemos y no van nada mal de potencia, ya que podemos cargar incluso dispositivos grandes como ordenadores portátiles con hasta cien vatios.

Como vemos, todos los ocupantes del coche, tanto delante como detrás, van a ir muy bien cuidados, y si a todo eso le sumamos la amplitud para las piernas y la comodidad que desprende cada plaza… estamos ante un interior sobresaliente. Junto a todo esto, también debemos destacar las diferentes posibilidades lumínicas personalizables del interior, sobre todo las que tenemos en las puertas o la dinámica que recorre todo el salpicadero.

Variedad con etiqueta

En la gama de motores tenemos una variedad muy atractiva. Basado en la nueva Plataforma Premium de Combustión, el Q5 llega de salida con tres motorizaciones, todas ellas asociadas a un cambio automático de doble embrague de siete velocidades y a un sistema de hibridación ligera de 48 voltios, por lo que tenemos la etiqueta eco.

De salida está disponible el gasolina 2.0 con tracción delantera o total y 204 CV. Con esta misma cifra de potencia se ofrece el diésel 2.0, que llega únicamente con tracción a las cuatro ruedas. En el tope de gama se encuentra el SQ5 con un propulsor gasolina V6 de tres litros de cilindrada que alcanza los 367 CV.

Ampliar Audi Q5 F. P.

Además, próximamente llegarán las versiones híbridas enchufables, de las que los ingenieros de la marca sólo nos pudieron confirmar que llegarían con más de 80 kilómetros de autonomía eléctrica, pero no conocemos más datos. Habrá que esperar.

Deportividad y confort

En una jornada bastante lluviosa pudimos poner a prueba estos modelos. Sin duda, Audi ha hecho un gran trabajo con la plataforma de este modelo, y es que hemos notado un gran salto de calidad al volante respecto al modelo anterior.

Sin duda, el más divertido fue el SQ5. La potencia se dejaba notar y el sonido en el interior en el modo de conducción más deportivo, aunque fuese algo retocado por los altavoces, nos llamaba a dar todavía más gas. Volvemos al tema del chasis, y es que la soltura con la que se mueve el SQ5 es envidiable, algo que comprobamos muy bien por carreteras de montaña con curvas tanto cerradas como de alta velocidad.

La precisión de la dirección y los frenos nos hace sentir que estamos en un coche poco parecido a lo que nos transmite un SUV habitualmente y, aunque nos estamos centrando mucho en estas capacidades deportivas, otra de las cosas que más nos gustó fue su capacidad de adaptación con los diferentes modos de conducción: estamos ante un coche con el que podemos hacer una conducción deportiva y divertirnos, pero también un coche realmente cómodo y tranquilo para nuestros desplazamientos del día a día y viajes más largos.

También probamos los modelos de salida gasolina y diésel micro-híbridos, en los que sus capacidades deportivas no son las más destacables como en el SQ5, lógicamente. En marcha palpamos un gran confort desde el principio y su funcionamiento es realmente parecido, así que, si dudamos entre uno u otro, tendremos que ver qué escogemos según los kilómetros que hagamos en nuestro día a día por si nos conviene más el diésel o el gasolina.

Y no nos podemos olvidar de las capacidades 'off-road' de los modelos con tracción a las cuatro ruedas. Y es que estamos ante un coche muy bien acabado y en que se ve como Audi se ha esforzado al máximo. Eso sí, como único 'pero', en todas las variantes nos incomodó algo la visión en las curvas a izquierdas el pilar A por su anchura, sobre todo en las rotondas. Aunque puede que esta incomodidad depende de cada conductor y su posición. Como siempre, os recomendamos que, si están pensando en comprar un coche, lo prueben y vean si están cómodos con todo lo que tienen a su alrededor al volante.

Junto a todo esto, tenemos todas las ayudas a la conducción disponibles, desde las habituales cámaras de alta definición y sensores para las acciones de aparcamiento, el control de velocidad, el control y corrección de salida de carril… opcionalmente, pueden configurarse paquetes de asistencia adicionales con numerosas funciones, entre las que se incluye un asistente de conducción adaptativa que utiliza información cartográfica y datos de la flota de otros vehículos Audi calculados en la nube para optimizar el reconocimiento de las señales de tráfico y ayudar en la aceleración, el mantenimiento de la velocidad y la distancia, así como la orientación en el carril.

Ampliar Audi Q5 F. P.

Además, el asistente de frenada activo combina cuatro funciones de asistencia: asistente de frenada de emergencia delantero, asistente de esquiva, asistente de giro y asistente de tráfico cruzado delantero.

El nuevo Q5 equipado con el motor 2.0 TFSI de 204 CV parte de un precio desde 61.600 euros, que aumenta a 63.900 euros en la versión 2.0 TFSI quattro y a 65.250 euros con el motor 2.0 TDI quattro de 204 CV. La variante tope de gama SQ5 con el motor 3.0 TFSI de 367 CV arranca en 94.690 euros, mientras que el sobreprecio de las versiones con carrocería 'Sportback' es de 2.310 euros.