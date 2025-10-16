Las Honda CB650R y CBR650R reciben para 2026 una actualización cromática

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Jueves, 16 de octubre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Honda ha anunciado una renovación en la paleta de colores para sus modelos CB650R y CBR650R en su versión 2026. Ambas versiones se actualizaron el año pasado con la introducción de la tecnología Honda E-Clutch. Para el modelo 2026, tanto la deportiva como la Neo Sports Café mantienen sin cambios su mecánica y tecnología, pero incorporan nuevas combinaciones de color que actualizan su imagen.

Desde su lanzamiento, la CB650R ha superado las 46.000 unidades vendidas y se ha mantenido de forma constante entre los tres modelos más vendidos de Honda desde 2019. Por su parte, la CBR650R se ha consolidado como la supersport más vendida del continente desde 2021. Actualmente, ostenta una cuota de mercado del 12% en el segmento Supersports 2025, con más de 4.500 unidades vendidas en lo que va de año.

Ampliar Honda CBR650R 2026 Honda press

Los nuevos colores disponibles para la CB650R 2026 son: Mat Gunpowder Black Metallic con detalles en Graphite Black Metallic; Mat Jeans Blue Metallic con detalles en Graphite Black Metallic; Candy Energy Orange con detalles en Graphite Black Metallic; y Grand Prix Red con detalles en Graphite Black Metallic.

En el caso de la CBR650R 2026, estrena el Mat Gunpowder Black Metallic con detalles en amarillo que se une al ya existente Grand Prix Red Tricolor.

Ampliar Honda CB650R 2026 Honda press

HONDA CBR650R y CB650R 2026

Ambos modelos equipan una pantalla TFT de 5 pulgadas con conectividad Honda RoadSync. El rendimiento del motor ofrece una potencia de 70 kW y un par motor de 63 Nm, además de una versión compatible con el carné A2. La CBR650R, junto con la naked CB650R, fueron las primeras Honda en ofrecer la tecnología Honda E-Clutch, que permite al piloto cambiar de marcha sin accionar el embrague, simplemente utilizando el pedal de cambio. La parte ciclo incluye una horquilla delantera Showa SFF-BP, pinzas de freno delanteras radiales de cuatro pistones y neumáticos en medidas 120/70-ZR17 delante y 180/55-ZR17 detrás.