Evitar los accidentes más comunes en la ciudad con la moto

Evitar accidentes en moto en la ciudad requiere una combinación de habilidades de conducción, conocimiento del entorno urbano, y una actitud responsable de los que ... van al volante, de quienes las motos son muchas veces víctimas. Conducir una motocicleta implica mayores riesgos en comparación con un automóvil, ya que el conductor está más expuesto y vulnerable a los peligros. Moto Club Mapfre señala algunas estrategias preventivas para minimizar el riesgo de accidentes y disfrutar de una conducción totalmente segura.

Anticipación. Uno de los factores clave para evitar accidentes en moto es la anticipación. En la ciudad, los conductores de motocicletas deben estar siempre atentos a lo que sucede a su alrededor. El tráfico urbano es dinámico, y los coches, peatones, ciclistas y otros obstáculos pueden aparecer repentinamente. Mantener una distancia prudente con los demás vehículos y estar preparado para frenar o esquivar cualquier imprevisto es crucial. La conducción defensiva es una técnica indispensable: se trata de prever los errores que puedan cometer los demás y actuar con cautela.

Respetar los límites. La velocidad es un factor determinante en la gravedad de los accidentes, y en entornos urbanos, donde hay más interacciones entre diferentes tipos de usuarios de la vía, circular a una velocidad adecuada permite reaccionar mejor ante cualquier eventualidad. Un giro inesperado, un coche que frena bruscamente o un peatón que cruza la calle sin mirar son situaciones comunes en la ciudad que pueden derivar en una caída o golpe si se circula demasiado rápido.

Moto Club Mapfre realizó una campaña 'No le llames paquete... ¡y cuídale!' para concienciar sobre ir bien equipados

Visibilidad. En muchas ocasiones, los conductores de automóviles no ven bien a las motos, especialmente en puntos ciegos o cuando realizan maniobras como giros o cambios de carril. Para evitar estos incidentes, el motociclista debe hacer un uso adecuado de las luces de su vehículo, incluso de día, y tratar de posicionarse en el tráfico de manera que sea visible para el resto de los conductores. Evitar los ángulos muertos, utilizar ropa reflectante o de colores llamativos, y hacer señales claras cuando se va a girar o cambiar de carril contribuyen a aumentar la visibilidad del motero.

Comportamiento responsable. Esto implica respetar todas las señales de tráfico, como los semáforos, los pasos de peatones y las señales de stop. Además, es crucial evitar situaciones de riesgo, como zigzaguear entre los coches en marcha, que puede poner al motociclista en una posición vulnerable. Las intersecciones son puntos críticos donde se deben extremar las precauciones, ya que los cruces son lugares comunes para los accidentes debido a la confluencia de diferentes trayectorias y comportamientos de los conductores.

En una encuesta realizada, el 62% usa un nivel de equipación básico y el 43% de los acompañantes van como es preceptivo

Otro factor importante es el respeto por los demás usuarios de la vía. En la ciudad, no solo se comparte el espacio con coches, sino también con ciclistas, peatones y autobuses. Es fundamental ser consciente de su presencia y conducir de manera que se minimicen los riesgos para ellos. En especial los peatones, que a menudo cruzan fuera de los pasos habilitados, pueden no ser siempre visibles o actuar de forma impredecible. Y más cuidado todavía en zonas escolares a las horas de entrada y salida de los niños.

Estado de la moto

Un mantenimiento adecuado del vehículo es necesario para garantizar su correcto funcionamiento. Frenos en buen estado, neumáticos con la presión correcta y luces funcionando adecuadamente son solo algunos de los aspectos que se deben revisar periódicamente. Un fallo mecánico en plena conducción puede ser la causa directa de un accidente, por lo que un chequeo regular del estado de la moto es una medida preventiva esencial.

El entorno urbano. El pavimento de la ciudad puede estar en mal estado, y también están las «trampas»: baches, tapas de alcantarilla resbaladizas, o manchas de aceite que pueden hacer que las ruedas de la moto pierdan adherencia. Además, las condiciones meteorológicas, como la lluvia, hacen que el suelo se vuelva más resbaladizo, por lo que se debe reducir la velocidad y conducir con mayor precaución en estas situaciones.

Si se es consciente del peligro y se actúa preventivamente es posible minimizarlos riesgos en ciudad

Bien equipados. El uso de un equipo de protección adecuado también es una medida esencial para prevenir o minimizar las lesiones en caso de accidente. Además del obligatorio casco, que puede salvar la vida en caso de un impacto, algunas personas piensan que en trayectos cortos dentro de la ciudad no es necesario el uso de guantes, chaquetas con protecciones y calzado adecuado. Todo protege en caso de caídas o colisiones, disminuyendo el riesgo de lesiones.

Plenas facultades. El cansancio, el estrés o incluso el consumo de alcohol o drogas son factores que afectan los reflejos y la capacidad de respuesta del conductor. En una moto, donde cualquier pequeño error puede tener consecuencias graves, es vital estar completamente concentrado y con todos los sentidos alerta.

Evitar los accidentes más comunes en la ciudad al conducir una moto requiere una combinación de conducción defensiva, anticipación, respeto por las normas de tráfico y un cuidado constante del estado del vehículo.