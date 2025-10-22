Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la AP-8 en Usurbil y en la GI-20 en Donostia
Siempre bien equipado.Aunque se realice un trayectocorto, es más seguro utilizar ropa adecuada por si hayuna caída.

Evitar los accidentes más comunes en la ciudad con la moto

Riesgos de conducir por ciudad. La moto ofrece muchas ventajas a la hora de desplazarse por la ciudad, pero es importante la prevención para evitar peligros. Así las cosas, nada mejor que tener en cuenta una serie de 'detalles'

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Evitar accidentes en moto en la ciudad requiere una combinación de habilidades de conducción, conocimiento del entorno urbano, y una actitud responsable de los que ... van al volante, de quienes las motos son muchas veces víctimas. Conducir una motocicleta implica mayores riesgos en comparación con un automóvil, ya que el conductor está más expuesto y vulnerable a los peligros. Moto Club Mapfre señala algunas estrategias preventivas para minimizar el riesgo de accidentes y disfrutar de una conducción totalmente segura.

