Nuevo Nissan Micra eléctrico ha dado un gran paso adelante en lo que modernidad y tecnología se refiere pues cuenta con todos aquell os elementos que pueden acmpañar a un vehículo. Llega con hasta 8 años de garantía o 160.000 kms para sus baterías.
Nuevo Nissan Micra eléctrico

Una electrificación muy acertada para todo un coche muy tecnológico

Tras más de 40 años de historia y cinco generaciones a sus espaldas, el icónico vehículo compacto japonés se electrifica por completo en su sexta generación, manteniendo su personalidad elegante y añadiendo una autonomía competitiva y tecnología inteligente. Desde 17.550€ con todas las campañas y descuentos posibles

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Vamos con algunos números. Con un poco menos de 4 metros de largo y 1,78 de ancho su hábitat más natural es la ciudad ... pudiendo adentrarse en mayores aventuras sin ningún problema. Además, gracias a su distancia entre ejes de 2,54 metros, garantiza un gran espacio interior. Su maletero tiene 326 litros de capacidad, que puede ampliarse hasta 1.106 litros con los asientos abatidos.

