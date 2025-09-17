Una electrificación muy acertada para todo un coche muy tecnológico

Vamos con algunos números. Con un poco menos de 4 metros de largo y 1,78 de ancho su hábitat más natural es la ciudad ... pudiendo adentrarse en mayores aventuras sin ningún problema. Además, gracias a su distancia entre ejes de 2,54 metros, garantiza un gran espacio interior. Su maletero tiene 326 litros de capacidad, que puede ampliarse hasta 1.106 litros con los asientos abatidos.

Diseñado en el Nissan Design Europe de Londres, muestra una estética renovada, robusta y con ciertos guiños SUV. Cuenta con superficies limpias, pasos de rueda prominentes, y una línea de cintura marcada con la original «bola de helado», una hendidura decorativa que recorre su lateral. También cuenta con los icónicos faros delanteros redondeadas de generaciones anteriores del Micra. Todas las versiones cuentan con llantas de 18 pulgadas, ya sea en formato de embellecedor Active, o aleación Iconic y Sport.

El habitáculo del nuevo Micra mantiene la esencia elegante de generaciones pasadas, con una apuesta clara por la digitalización. Incluye una doble pantalla de 10,1 pulgadas; una tras el volante con información configurable, y otra táctil central para el sistema de infoentretenimiento. La gama interior se divide en los acabados Acenta, N-Connecta y Tekna, cada uno con tapicerías y materiales diferenciados. Además, incorpora iluminación ambiental personalizable con 48 colores distintos, y detalles inspirados en la cultura japonesa, como el perfil del Monte Fuji integrado en la consola central.

A nivel mecánico cuenta con dos opciones de batería, de 40 y 52 kWh, denominadas Standard Range y Long Range, respectivamente, y con las que la autonomía oficial oscila entre 310 y 408 km. En cuanto a la carga, ambas versiones anuncian que pueden pasar del 15 al 80% de su capacidad en 30 minutos.

Incorpora de serie una bomba de calor y el sistema Vehicle-to-Load (V2L), el cual es ideal para alimentar dispositivos externos. Incluye varios modos de conducción (Eco, Sport, Confort y Perso), e-Pedal, y frenada regenerativa ajustable con levas tras el volante, elemento interesante.

Este modelo destaca especialmente por las posibilidades tecnológicas que ofrece ya que incluye el sistema NissanConnect con Google Maps, Google Assistant y Google Play de serie. Esto permite planificación de rutas inteligentes con estaciones de carga integradas, control por voz y actualizaciones OTA. También está disponible Apple CarPlay y Android Auto, junto con la app NissanConnect Services.