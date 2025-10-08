Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los puntos de recarga de 50 a 250 kW han registrado un aumento del 77,70% F. P.

La red de infraestructuras de recarga pública en España roza los 48.600 puntos

A. Noguerol

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:53

Comenta

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España ha alcanzado hasta el 1 de octubre un total de 48.594 puntos operativos. Los datos, proporcionados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), confirman una tendencia al alza en el despliegue de cargadores, con un crecimiento del 7,08% en los primeros nueve meses del año.

El dato más significativo es el esfuerzo de los operadores por implementar cargadores de alta potencia, esenciales para el futuro de la movilidad eléctrica y para facilitar los viajes largos.

Así, los puntos de recarga de 50 a 250 kW han registrado un aumento del 77,70% en este periodo. Los cargadores ultrarrápidos, por encima de 250 kW, crecieron un 61,90% y las infraestructuras de recarga rápida (de 22 a 50 kW) también aumentaron un 16,40%.

Esta aceleración en la instalación de puntos de alta potencia refuerza la tendencia en vías interurbanas, clave para mejorar la experiencia del usuario y disipar la «ansiedad de autonomía».

Puntos de recarga activos, según AEDIVE F. P.

Para Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, destaca el compromiso de los operadores «potenciando la implementación de infraestructuras de recarga en todo el territorio nacional, sobre todo en los puntos de alta potencia, que son los que permiten realizar viajes de larga distancia».

En el despliegue regional, la infraestructura sigue concentrada en los grandes núcleos de población y actividad económica. Cataluña, Madrid y Andalucía se mantienen como las tres comunidades autónomas con la mayor cantidad de puntos de recarga, sumando casi el 49% del total de las infraestructuras a nivel nacional.

AEDIVE también ha subrayado la renovación de su metodología de recopilación de datos, que ahora se centra en contar únicamente los puntos de recarga activos en el momento del informe. Esto asegura una información más rigurosa y coherente con los estándares europeos, ofreciendo una «foto» precisa del estado operativo de la red en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta
  8. 8

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  9. 9 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  10. 10

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La red de infraestructuras de recarga pública en España roza los 48.600 puntos

La red de infraestructuras de recarga pública en España roza los 48.600 puntos