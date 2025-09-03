Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo EFE

Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano

ABC

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:45

Este verano ha dejado una imagen insólita en las carreteras españolas: en cuatro jornadas no se registró ninguna víctima mortal en siniestros de tráfico. En concreto, el 14, 16 y 28 de julio y el 25 de agosto, las estadísticas marcaron cero fallecidos, un hito que en la serie histórica solo se ha repetido en cinco ocasiones.

La Dirección General de Tráfico subraya la importancia de este dato, ya que contrasta con la elevada movilidad registrada en estos meses, cuando se superaron los 100 millones de desplazamientos de largo recorrido. «Es un dato esperanzador, pero que no debe llevar a la confianza excesiva», recordó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al presentar el balance provisional del verano.

Los días sin víctimas mortales conviven, sin embargo, con otros de signo opuesto. El domingo 6 de julio se convirtió en la jornada más trágica del verano, con once fallecidos en distintos accidentes. Y en Sisante (Cuenca), un único siniestro se cobró la vida de cinco personas, un hecho que no se producía desde 2014.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  4. 4 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  5. 5

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  6. 6

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  7. 7

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  8. 8 «Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia»
  9. 9 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  10. 10 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano

Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano