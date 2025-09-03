Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano

ABC Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

Este verano ha dejado una imagen insólita en las carreteras españolas: en cuatro jornadas no se registró ninguna víctima mortal en siniestros de tráfico. En concreto, el 14, 16 y 28 de julio y el 25 de agosto, las estadísticas marcaron cero fallecidos, un hito que en la serie histórica solo se ha repetido en cinco ocasiones.

La Dirección General de Tráfico subraya la importancia de este dato, ya que contrasta con la elevada movilidad registrada en estos meses, cuando se superaron los 100 millones de desplazamientos de largo recorrido. «Es un dato esperanzador, pero que no debe llevar a la confianza excesiva», recordó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al presentar el balance provisional del verano.

Los días sin víctimas mortales conviven, sin embargo, con otros de signo opuesto. El domingo 6 de julio se convirtió en la jornada más trágica del verano, con once fallecidos en distintos accidentes. Y en Sisante (Cuenca), un único siniestro se cobró la vida de cinco personas, un hecho que no se producía desde 2014.