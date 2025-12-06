Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Por unos 44.000 euros está a la venta este modelo disponible en tres potencias: 170, 229 y 325 CV.

Berlina eléctrica coreana superior

Cómoda, elegante y con más de 600 kilómetros de autonomía, Hyundai actualiza su Ioniq 6, que parte ahora desde los 44.000 euros

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El nuevo Hyundai Ioniq 6 es una actualización profunda que junto a los Ioniq 5 e Ioniq 9. La marca coreana propone una de las ... gamas eléctricas más completas del mercado, a la que en 2026 se sumará el Ioniq 3 y la esperada versión deportiva del Ioniq 6 N de 650 CV. Hemos realizado una pequeña toma de contacto de unos 200 kilómetros que confirma que estamos ante una berlina eléctrica coherente, cómoda y atractiva que mejora en eficiencia, confort y aerodinámica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

