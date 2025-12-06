Berlina eléctrica coreana superior

El nuevo Hyundai Ioniq 6 es una actualización profunda que junto a los Ioniq 5 e Ioniq 9. La marca coreana propone una de las ... gamas eléctricas más completas del mercado, a la que en 2026 se sumará el Ioniq 3 y la esperada versión deportiva del Ioniq 6 N de 650 CV. Hemos realizado una pequeña toma de contacto de unos 200 kilómetros que confirma que estamos ante una berlina eléctrica coherente, cómoda y atractiva que mejora en eficiencia, confort y aerodinámica.

Con sus 4,92 metros, el Ioniq 6 parece un coche nuevo que cambia en el frontal, con un morro más afilado y unas luces diurnas LED muy finas y una aerodinámica con un extraordinario coeficiente de 0,21. En la trasera desaparece el doble alerón y se incluye uno más limpio y deportivo que conserva la barra de LED, ahora con gráficos paramétricos más finos, y se remata con un paragolpes.

En su interior, incluye botones físicos para las funciones más importantes y el salpicadero mantiene la doble pantalla de 12,3 pulgadas, y añade puertos USB-C adicionales, incluido uno de 100 W. Destacan el volante de tres radios sin logo –solo con luces LED interactivas– y el espejo interior sin marco.

La sensación de amplitud es muy agradable y la capacidad de maletero es correcta con 401 litros y un habitáculo de 45 litros perfecto para guardar los cables o alguna bolsa pequeña.

Para el que opte por el acabado N-Line, disfrutará de un interior más deportivo con asientos tipo bucket con logotipo N, pedales metálicos, volante específico y detalles en rojo que aportan un toque de carácter sin comprometer el confort general.

Al volante, silencioso

Al volante destaca lo afinado de su calidad de rodadura: silencioso, suave y muy agradable en autovía. Con los espejos convencionales se aprecia un ligero susurro a 120 km/h, nada molesto, pero que con los retrovisores digitales DSM, desaparece por completo.

Al igual que ocurre con el Ioniq 9, la plataforma E-GMP es toda una garantía al contar con un centro de gravedad bajo, buena estabilidad y un equilibrio general muy logrado.

El nuevo ajuste de dirección, asociado al volante HDA 2, es más preciso y hace que sea un coche fácil de llevar, tanto en ciudad como en carretera. El sistema de frenada regenerativa Inteligente 3.0 (con tres niveles que se ajustan mediante las levas en el volante) es otro de los puntos fuertes, ya que adapta la retención según el tráfico y la vía, permitiendo una conducción muy cómoda en entornos urbanos.

La gama ofrece dos baterías (63 y 84 kWh) y tres potencias: 170, 229 y 325 CV, esta última con tracción total. Las variantes RWD de 229 CV es la que obtiene la mejor autonomía de hasta 680 kilómetros WLTP.

Hemos probado la versión de 229 CV con batería de 84 kWh, que anuncia 585 kilómetros WLTP combinados y 756 kilómetros en ciudad, cifras que encajan con su excelente eficiencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanza 185 km/h.

El sistema de carga dispone de un sistema de 800 V, que recupera del 10 al 80% en solo 18 minutos en un cargador de 350 kW y mantiene la función bidireccional V2L con hasta 3,6 kW.

Tras esta primera prueba no cabe duda de que encaja con el concepto de una gran berlina eléctrica pensada para viajar, refinada en marcha y con una autonomía real muy competitiva. Los precios del nuevo Ioniq 6 parten desde los 44.000 euros.