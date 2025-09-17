Más amplitud y más tecnsología para un SUV muy familiar

Con 4,65 metros de longitud, a nivel estético ofrece una imagen moderna y agresiva donde en el frontal destacan los faros Matrix LED que ... se complementan con una parrilla plana que integra el nuevo logo de la marca. Lateralmente aparecen unas llantas de hasta 20 pulgadas, y en la zaga el protagonismo se lo llevan los pilotos traseros en forma de aleta que, al igual que en la parte delantera, incluyen franja horizontal de color negro brillante.

Presume de una gran habitabilidad interior, donde a nivel tecnológico incluye un cuadro de instrumentación digital de 10 pulgadas que se complementa con una pantalla táctil de 13«. Además, cuenta con carga inalámbrica para teléfonos, puertos USB de tipo C, y sistema de iluminación ambiental.

A nivel mecánico apuesta por la electrificación con dos versiones híbridas y una cien por cien eléctrica. Comienza con un gasolina de 1.2 litros turbo con tres cilindros que combinado con un pequeño motor eléctrico entrega una potencia conjunta de 145 CV.

La versión híbrida enchufable incluye un motor de gasolina de 1.6 litros con cuatro cilindros de 150 CV que, combinado con un motor eléctrico de 92 kW (125 CV), ofrece 195 CV. Se asocia a un cambio automático de siete relaciones y un sistema de tracción delantera. Su autonomía eléctrica es de 86 kilómetros según el ciclo WLTP.

La versión cien por cien eléctrica ofrece un motor 157 kW (210 CV) y una batería de 73 kWh que le permite recorrer una distancia de 520 kilómetros de autonomía WLTP. La opción más prestacional incluye un motor de 170 kW (230 CV) con batería de 97 kWh que le otorga una autonomía de 680 kilómetros, y recibe la etiqueta CERO de la DGT (Dirección General de Tráfico). Desde 27.690€