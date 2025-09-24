3.500 peatones fueron atropellados en la última década

Juan Roig Valor Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:00 | Actualizado 08:45h. Comenta Compartir

Ser peatón en España es cada vez más arriesgado. Así lo refleja el informe «Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)», elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial, que alerta de que casi 3.500 personas murieron atropelladas en la última década, lo que supone uno de cada cinco fallecidos en accidentes de tráfico (20,4%).

El estudio, basado en datos oficiales de siniestralidad a 30 días, contabiliza además más de 124.000 accidentes con peatones implicados entre 2014 y 2023. En ellos, 130.000 viandantes resultaron heridos, y de estos, 17.000 necesitaron hospitalización. Los atropellos son, de hecho, la primera causa de muerte en ciudad, donde concentran un 42% de los fallecidos en siniestros viales.

Aunque las cifras son contundentes, los responsables del informe subrayan que no deben usarse para culpabilizar al peatón. De hecho, en el 72% de los accidentes con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción.

Aun así, existen factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad. Según datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41% de los peatones fallecidos había consumido alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que reducen reflejos y percepción.

Las infracciones más comunes cometidas por los viandantes son cruzar fuera de un paso habilitado (16%), caminar por la calzada de forma indebida (5%) y saltarse un semáforo (4%). En el caso de los conductores, destacan el exceso de velocidad y el incumplimiento de la prioridad de paso en pasos de peatones o semáforos.

Uno de los aspectos que más preocupa es el llamado «peatón tecnológico», especialmente jóvenes de entre 18 y 25 años que caminan con el móvil y los auriculares puestos. Según los expertos, estas distracciones reducen la visión periférica y la capacidad de audición, lo que retrasa la reacción y multiplica el riesgo de atropello, sobre todo en zonas universitarias y de ocio.

El perfil medio de la víctima se sitúa en torno a los 45 años, pero los mayores de 65 años doblan la tasa de letalidad de la media general. El informe también detecta diferencias por género: los hombres fallecen en mayor medida en carreteras, mientras que las mujeres son más víctimas de atropellos en entornos urbanos.

La Fundación Línea Directa también ha trazado un mapa de riesgo por comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid encabeza la lista, con un 31% de fallecidos peatones sobre el total de víctimas viales, seguida de Canarias (27%) y Galicia (24%). En el lado contrario, Castilla-La Mancha (13%) y Extremadura (14%) presentan las menores proporciones.

En cuanto a localizaciones concretas, la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona figura como la vía urbana con mayor siniestralidad mortal para peatones, mientras que en el ámbito interurbano destaca la TF-1 en Tenerife (entre los kilómetros 54,5 y 78,0).

El informe se completa con una encuesta a 1.700 viandantes. Los resultados reflejan una percepción de inseguridad generalizada, ya que un 62% considera que los pasos de peatones no son respetados por los conductores. Además, el 37% admite usar el móvil mientras cruza la calle y un 35% reconoce hacerlo por lugares no permitidos.

Los encuestados también reclaman más vigilancia y sanciones: el 78% cree que apenas se controla la conducta de los peatones, mientras que el 76% opina que la normativa es mucho más severa con los conductores. En paralelo, los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) son los peor valorados, con un 79% que los percibe como incumplidores de las normas.

Para la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, los datos son un recordatorio de que «todos, en algún momento, somos peatones, el colectivo más numeroso y también el más vulnerable». En este sentido, hizo un llamamiento a los conductores para que extremen la prudencia, moderen la velocidad y respeten las normas de circulación, ya que incluso un atropello a baja velocidad puede ser fatal.