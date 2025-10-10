Sara Alonso, muy cerca de ser campeona de las Golden Trail World Series

La cuenta atrás ha comenzado. Este fin de semana, se conocerá quiénes son los ganadores de las Golden Trail Word Series de Salomon. Los mejores ... coredores de montaña se concentran en el Valle Ledro de Italia. Allí, en los Alpes, entre el Lago de Garda y la ciudad de Trento, una zona con picos de más de 2.000 metros de altitutd y que es parte de una reserva de la biosfera de la Unesco, se dipustará la gran final.

Sara Alonso, que hace apenas dos semanas se proclamó subcampeona mundial de trail corto en Canfranc (Huesca), puede optar al gran premio del circuito. La corredora donostiarra (Asics), una de las grandes favoritas de esta edición, ocupa el segundo puesto de la clasificación general con 566 puntos, a tan solo 10 puntos de Madalina Florea. La corredora rumana encabeza el ranking femenino en este momento con 576 puntos, mientras que la defensora del título de 2024, Joyce Njeru (Kenia), se encuentra en quinto lugar a tan solo 38 puntos. Cabe destacar además, la cuarta posición de Malen Osa (Salomon) que ocupa la cuarta posición con 540 puntos, a 36 del liderato. La oñatiarra ha logrado dos importantes podios este año, en La Zegama Aizkorri y en Kobe Trail.

Según la clasificación actual, en categoría masculina Elhousine Elazzaoui (Marruecos – Nnormal) lidera el ranking general con 600 puntos y esta temporada ha resultado ganador consecutivo en las pruebas Zegama-Aizkorri, Broken Arrow Sky y Tepec Trail. Le sigue, a tan solo 12 puntos, Patrick Kipngeno (Kenia – Run2gether On Trail) con 588 puntos. Philemon Kiriago (Kenia – Run2gether On Trail) está empatado con su compatriota Kipngeno con 588 puntos. No se puede obviar que el keniata llega como flamante campeón del mundo en disciplina clásica en Canfranc.

Este viernes, con un formato contrarreloj se ha disputado un prólogo de 6,9 kilómetros y 500 metros de ascenso. La rumana Madalina Florea ha sido la más rápida de esta prueba completando el recorrido con un tiempo de 00h:39:55, logrando 100 nuevos puntos, seguida por Lauren Gegory (00h:40:06) y Joyce Muthoni (00h:41:17). Sara Alonso ha sido cuarta con un crono de 00h:41:19, mientras Malen Osa ha sido quinta (00h:42:16).

En el podio masculino, se ha subido al primer puesto el marroquí Elhousine Elazzaoui, tras cruzar la meta en 00h:32:24. El segundo clasificado ha sido Joey Hadorn (00h:34:38) y Taylor stack (00:34:54).

Este sábado, la gran final

Las pruebas principales de la GTWS Grand Finale se correrán este sábado para las féminas a partir de las 12.00 horas y el domingo, a la misma hora, para los hombres. Las 30 mejores mujeres y los 150 mejores corredores clasificados durante todo el año deberán completar un recorrido de 21 km con 1.750 metros de desnivel positivo.

En esta competición, se otorgará el doble de puntos que en una carrera normal, con un total de 400 puntos para el ganador de la clasificación general del fin de semana (100 del prólogo y 300 de la carrera principal). Estos puntos se sumarán a los tres mejores resultados previos de cada atleta en la temporada regular.

El circuito de trail running ha incluido este año la maratón de montaña Zegama-Aizkorri, la Sierre-Zinal suiza, el Kobe Trail, el Marathon du Mont-Blanc, la Gran Muralla, el Golfo dell'Isola, la Broken Arrow Skyrace, el Tepec Trail de Huasca de Ocampo y la Pitz Alpine Glacier.