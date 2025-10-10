Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara Alonso a su llegada a la meta en Zegama tras ganar la prestigiosa prueba guipuzcoana. Lobo Altuna
San Sebastián

Sara Alonso, muy cerca de ser campeona de las Golden Trail World Series

Este sábado se disputa la gran final en Italia, donde la corredora guipuzcoana a diez puntos de la líder, puede lograr el gran premio

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:32

Comenta

La cuenta atrás ha comenzado. Este fin de semana, se conocerá quiénes son los ganadores de las Golden Trail Word Series de Salomon. Los mejores ... coredores de montaña se concentran en el Valle Ledro de Italia. Allí, en los Alpes, entre el Lago de Garda y la ciudad de Trento, una zona con picos de más de 2.000 metros de altitutd y que es parte de una reserva de la biosfera de la Unesco, se dipustará la gran final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos
  8. 8

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  9. 9

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  10. 10

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sara Alonso, muy cerca de ser campeona de las Golden Trail World Series

Sara Alonso, muy cerca de ser campeona de las Golden Trail World Series