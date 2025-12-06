Los glaciares, protagonistas

Resulta estremecedor ver las montañas y sus glaciares, comparando con lo que eran no hace muchos años y lo que son en la actualidad. Aquí ... mismo en Pirineos –¿qué está siendo del glaciar del Perdido y otros de esta cordillera?– recuerdo haber escalado la cara norte. Hoy en día se subirá por otra ruta diferente por la desaparición de buena parte de la masa helada desintegrándose por el clarísimo cambio climático y el aumento global de las temperaturas.

El guía de montaña y alpinista tinerfeño Juan Diego Amador estuvo el pasado verano escalando el Ausangate (6.354 metros) en los andes peruanos. Yo lo subí en 1980. El glaciar por el que ascendimos se ha derretido y ahora hay que escalarlo por otra vía diferente a la que subimos hace más de 40 años.

¿Otro ejemplo? En agosto pasado mi buen amigo Carlos Hernando ascendía a Vignemale y me enseñó un vídeo que grabó en el mismo glaciar en el que se veía un gran río bajando con fuerza e intensidad de agua por una gran grieta producto del calentamiento global.

Y ¿Alpes?, con la clara degradación de la Mer de Glace en el Mont Blanc...

Ramón Larramendi, gran experto en tierras polares a nivel internacional, conoce perfectamente Groenlandia, donde lleva más de 30 años viajando ininterrumpidamente y él mismo describe aquella isla como la «zona cero del cambio climático». Allí el calentamiento va al doble de velocidad que en otras zonas heladas del planeta. También en Groenlandia con mi amigo Ramón hicimos una travesía en trineos tirados por perros y hoy en día, 25 años después, no se puede repetir porque el mar helado por el que transcurría la travesía ya no se congela.

Menciono aquí estos ejemplos por señalar zonas del planeta en las que he estado y sufren terriblemente las consecuencias del cambio climático.

Son precisamente los glaciares los que este año han sido de alguna manera protagonistas ya que para 2025 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares «con el objetivo de promover la colaboración mundial, fortalecer la investigación científica e impulsar políticas y medidas que protejan los glaciares», señalaron en su día.

El Día Internacional de las Montañas se celebra cada año el 11 de diciembre desde 2003 para crear conciencia sobre la importancia de las montañas y su desarrollo sostenible. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es el organismo coordinador para la preparación y celebración de esta conmemoración a nivel mundial y para este año, que tendrá lugar el próximo jueves, el tema que ha puesto sobre la mesa ha sido «Los glaciares son importantes para el agua, la comida y los medios de vida en las montañas y las regiones río abajo», quizás como colofón a la proclama por parte de la ONU de 2025 como el Año Internacional de los Glaciares. Y ha elegido este tema ante la clara recesión de los glaciares con «consecuencias graves para los recursos hídricos, la agricultura y los medios de subsistencia en las regiones montañosas».

Llevo años escribiendo sobre el derretimiento de los glaciares. ¿Qué se ha hecho desde que hay estudios que dicen que las masas heladas de la tierra se hacen agua? En el Día Internacional de las Montañas, los glaciares, una vez más, protagonistas…