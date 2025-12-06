Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los expertos alertan de la acelerada pérdida de hielo de los glaciares.
Mendira

Los glaciares, protagonistas

El Año Internacional de la Conservación de los Glaciares culmina con el Día Internacional de las Montañas diciendo que el hielo es importante para el agua, alimentación y medios de vida

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:42

Comenta

Resulta estremecedor ver las montañas y sus glaciares, comparando con lo que eran no hace muchos años y lo que son en la actualidad. Aquí ... mismo en Pirineos –¿qué está siendo del glaciar del Perdido y otros de esta cordillera?– recuerdo haber escalado la cara norte. Hoy en día se subirá por otra ruta diferente por la desaparición de buena parte de la masa helada desintegrándose por el clarísimo cambio climático y el aumento global de las temperaturas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  2. 2 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  3. 3

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  4. 4 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  5. 5

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  6. 6

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  7. 7 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  8. 8 Un avión aterriza de emergencia en Biarritz: «El piloto nos dijo que la ventanilla se estaba agrietando»
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los glaciares, protagonistas

Los glaciares, protagonistas