Algo más que una ascensión

Lo que logró ayer Carlos Soria no es únicamente hacer la cumbre del Manaslu de 8.163 metros, una montaña que se la había marcado ... como objetivo en su nuevo reto y ambicioso proyecto 'Manaslu, 50 años después'. Es algo más.

Algo más como que la ha hecho con 86 años, el alpinista más longevo que consigue pisar esta cumbre y, posiblemente, el alpinista más longevo en plantarse en una cima de ochomil metros.

Algo más como que se ha quitado la espina, si es que realmente la tenía clavada, de su no ascensión hace 50 años cuando estuvo a punto de conseguirla, pero una indisposición a última hora le privó de ello.

Algo más como que Carlos Soria ha conseguido conmemorar esta importante efeméride cuando el 26 de abril de 1975 sus compañeros Jerónimo López y Gerardo Blázquez dieron para el alpinismo español, ¡hace 50 años!, la primera ascensión a un ochomil mil, digamos, titular, de los que suman para los catorce ochomiles.

Algo más como que ha marcado un hito espectacular con esta nueva gesta deportiva escribiendo con letras de oro una página más en la historia del alpinismo mundial.

Ya comentó el amigo Carlos Soria con DV y nos lo dijo poco antes de partir hacia el Manaslu que iba «con ganas y con posibilidades», y que «para subir hay que ir». Dicho y hecho. Ganas siempre le ha puesto en todas sus expediciones, que no son pocas, y con esas ganas acompañadas con alguna dosis de buena suerte que a veces es necesario tener en la montaña, lo ha conseguido. Y lo ha logrado porque se ha sentido con posibilidad, como nos decía, de poder hacerlo.

Hace unos días me 'wasapeaba' con él y me decía que acababan de llegar al campo base del Manaslu. «Con un poco de lluvia pero ya estamos instalados». Apreciaba en estas palabras esas ganas de subir y hacer cumbre. Lo ha hecho.

Esta es la 14ª vez que sube a un ochomil desde que en 1990 comenzara su andadura 'ochomilística' en la cima del Nanga Parbat, a la que subió con 51 años. Tiene hechos 12 de los 14 principales. Le queda el Dhaulagiri –ya intentado por él 12 veces– y la cima principal del Shisha Pangma.

Hablé con Carlos de la posibilidad de retomar los 14 pero me dijo que estaba únicamente centrado en el Manaslu, algo que le ha ido impecable para conseguir su sueño. Quizás a su regreso se plantee nuevos retos. No lo sé. Está claro que ahora toca disfrutar del éxito con su familia.

Para Carlos Soria el Manaslu es un viejo conocido. El alpinista abulense lo intentó por primera vez en 1973, volvió en 1975, año éste por el que con esta expedición quería conmemorar los 50 años de la primera ascensión a pesar de, como hemos dicho, no poder acceder él a la cima; regresó en 1999 y la primavera de 2010. Ese mismo año en otoño volvió y, por fin, a la quinta intentona se vino con la cumbre a sus espaldas. Tenía 71 años.

Y ahora Carlos Soria, 52 años después de su primera presencia en aquella montaña en 1973, ha vuelto este 2025 al Manaslu y regresa de allí con su cima ¡a los 86 años!, todo un ejemplo que dicta sentencia contra esa palabra de moda llamada 'edadismo', porque ha demostrado Carlos Soria, para que sirva de ejemplo a todos los demás que, independientemente de la edad, si quieres, puedes…