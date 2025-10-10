Aizkorri espera a los valientes de 'Hiru Handiak'

Elisa Belauntzaran Zegama Viernes, 10 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Este sábado, 11 de octubre, se disputa una nueva edición de 'Hiru Handiak'. Aizkorri a 1.523 metros, Anboto (1.331 m.) y Gorbeia (1.481 m.) pondrá a prueba a los alrededor de mil participantes que deberán completar un recorrido de 101 kilómetros y un desnivel de 5.320 metros positivos, y otros tantos negativos.

Partiendo desde Araia, los corredores de montaña se dirigirán hasta Aizkorri debiendo alcanzar en primer lugar su cima. Después, deberán alcanzar Leviar-Axpuru (02.15 horas), Landa (04:10 horas), Puerto Kruzeta (05.10 horas), Anboto (06.18 horas), Otxandio (07.02 horas), Zubialde (08.31 horas), y Gorbeia (09.26 horas) y primera llegada a la meta de Murgia sobre las 10.23 horas. La XXIV edición será la última de esta presigiosa carrera, una prueba de gran fondo por montaña referente en Euskal Herria, organizada por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier desde el año 1987 que arrancará a medianoche desde la localidad arabarra y cuyos participantes contarán con 24 horas para completarla. En esta edición sus organizadores han cambiado el sentido de la prueba, de Este a Oeste, con salida en Araia y llegada en Murgia.

Cabe destacar que el triunfo Ane Zabala que cruzo la línea de meta con un tiempo de 14h:30:02. La arrasatearra no logró batir el récord en féminas de Maite Maiora de 2021 con 12 horas, 9 minutos y 39 segundo, pero lideró la carrera desde el inicio hasta el final sacando a la segunda clasificada, Aida Delagado más de 30 minutos. El podio masculino fue para Julen Martínez de Estibariz, que completó la prueba hace dos años con un crono de 10h:44.48, revalidando título y bajando de las 11 horas de 2021.

Cambio de sentido

Fernando Casi, organizador de la prueba, ha recordado que, después de tres ediciones, «esta edición modificamos la salida y llegada a meta siendo Araia (Asparrena) el punto de partida el día 11 a las 00.00 horas y Murgia (Zuia) la meta que empezará a recibir las primeras llegadas desde las 10.00 horas del mismo sábado».

Las tres cimas a superar de la carrera de gran fondo referente en el País Vasco, se reparten por sus territorios históricos de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. Considerada como una de las pruebas de ultradistancia de mayor exigencia y popularidad del Euskadi en la que miles de personas aspiran a participar en un entorno natural único con el que disfrutar en un ambiente de escrupuloso respeto medioambiental, no en vano, atraviesa los Parques Naturales de Aizkorri-Aratz, Urkiola y Gorbea lo que obliga a extremar hasta el más mínimo detalle para evitar el mínimo impacto contra el medio ambiente.

Una gran prueba

Quiebnes conocen el recorrido de 'Hiru Haundiak' saben que pone a prueba hasta los corredores más expertos. La prueba que recorre Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, se estrenó en 1987, año en el que la Sociedad Excursionista Manuel Iradier comienza a organizarla, convirtiéndola así en una de las pruebas pioneras a nivel estatal. Si hay algo que diferencia y define esta prueba es, sin duda, el hecho de unir en un mismo recorrido tres de las cimas más emblemáticas de los montes vascos (Aizkorri-Gorbeia-Anboto), una por cada territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La verdad es que no sabemos a quién atribuir, tanto la primera idea de realizarla, como el nombre que tan bien la define, pero sí sabemos que es una idea de hace muchos años, seguramente vino a dar respuesta a ese reto que la persona montañera se lanza a sí misma, a ese deseo de alcanzar lo inalcanzable a priori, a ese afán de superación que caracteriza a nuestro pueblo. En el año 1987 la Sociedad Exursionista Manuel Iradier hace suya esa idea y la organiza de manera abierta. El éxito es impresionante y muchos/as montañeros logran llevar a cabo un sueño de antaño que les seducía, pero que quizás no se habían atrevido a realizar de manera individual.

Según sus organziadorres las características que la definen, como son el unir tres cimas tan emblemáticas, en una distancia de cien kilómetros y con un desnivel de ascenso más descenso de unos 10.500 metros, eran muy atractivas para las personas aficionadas al montañismo y a los grandes retos. En aquellas primeras ediciones lo importante era intentarlo, hubo quienes lo lograron y quienes no lo consiguieron, pero Hiru Haundiak se fue convirtiendo en una cita muy atractiva y codiciada en el ámbito del montañismo. Durante diez años consecutivos, de 1987 a 1996, se organiza anualmente, y a partir de ahí, de forma bienal: 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010... En los años 2000, 2002 y 2004 se celebró, junto a la marcha, una prueba competitiva «carrera», que estuvo dividida en tres etapas.

En la edición de 2006 la modalidad de carrera se fusionó con la marcha, participando todas y todos por igual, sin tiempos mínimos y manteniendo el máximo de las 24 horas