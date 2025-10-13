Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de uno de los parlamentarios expulsados del Knéset. Reuters

El Parlamento israelí expulsa a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump

Se da la circunstancia de que uno de ellos, Ofer Cassif, es el único diputado judío de esa formación

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:09

Expulsión inmediata. Es el castigo que impuso el Parlamento israelí (Knéset) a dos diputados de un partido árabe. ¿El motivo? Atreverse a boicotear el discurso ... triunfal de Donald Trump en el hemiciclo hebreo tras el acuerdo de paz en Gaza. Ambos representantes de la coalición árabe-judía Hadash Taal fueron desalojados de inmediato.

