Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles y alcanza por primera vez una sede del Gobierno de Ucrania

La última ofensiva contra Kiev deja 17 heridos y tres muertos, uno de ellos, un niño menor de un año

T. Nieva

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:06

Rusia ha lanzado en la madrugada de este domingo un nuevo ataque masivo con más de 800 de drones y una decena de misiles contra ... Kiev y ha bombardeado por primera vez una sede del Gobierno ucraniano, el Gabinete de ministros, provocando un incendio. La última ofensiva rusa en Ucrania ha dejado dos muertos y 17 heridos. En el distrito de Svyatoshyn (Kiev), según información preliminar, han fallecido dos ucranianos, «una mujer joven y un niño menor de un año», ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Balances posteriores han elevado a tres los fallecidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  2. 2

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  3. 3

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  4. 4 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  5. 5

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  6. 6

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  7. 7

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  8. 8

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  9. 9

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  10. 10

    La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los desórdenes públicos del 20 de julio en Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles y alcanza por primera vez una sede del Gobierno de Ucrania

Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles y alcanza por primera vez una sede del Gobierno de Ucrania