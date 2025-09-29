Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, este lunes en un acto en Roma. EFE

La victoria de la derecha en las elecciones de la región de Las Marcas confirma el buen momento de Meloni

A punto de cumplirse tres años desde su llegada al poder, el partido de la primera ministra italiana no da señales de desgaste y su candidato saca ocho puntos al aspirante de la izquierda

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:01

«El poder desgasta… a quien no lo tiene». El célebre aforismo de Giulio Andreotti, histórico dirigente de la Democracia Cristiana y tres veces primer ... ministro italiano entre los años 70 y los 90 del siglo pasado, sigue más vigente que nunca para Giorgia Meloni. A pocas semanas ya de cumplirse los tres años desde que llegó al poder, la jefa del Ejecutivo de Roma no muestra signos de desgaste, como vaticinan las encuestas y confirma la última cita con las urnas. Las elecciones regionales celebradas este domingo y lunes en Las Marcas, un territorio de la Italia central a orillas del Adriático y con una población de casi 1,5 millones de personas, son la demostración de ello. El actual presidente, Francesco Acquaroli, miembro del partido de Meloni, el ultraderechista Hermanos de Italia (HdI), apoyado por todo el bloque conservador, obtuvo la reelección al lograr el 52% de los votos, casi ocho puntos más que su rival, el candidato progresista Matteo Ricci, sostenido por los partidos de la oposición.

