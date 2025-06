Los socialistas portugueses confían su rescate al exministro José Luís Carneiro

I. Ugalde Sábado, 28 de junio 2025, 21:43 | Actualizado 22:26h. Comenta Compartir

No será una tarea fácil la que tendrá por delante a partir de ahora José Luís Carneiro, elegido este sábado secretario general del Partido Socialista ... portugués tras postularse como único candidato en las primarias. Si ya hace dos años el ex ministro de Interior de António Costa entre 2022 y 2024 había quedado a las puertas del poder de la histórica formación, esta vez sí lo ha conseguido pero con un desafío doblemente mayor. No en vano, será el encargado de tratar de reflotarla tras la debacle electoral sufrida en las legislativas del pasado 18 de mayo, en las que por primera vez pasó a ser tercera fuerza tras el 'sorpasso' de los ultraderechistas de Chega.

La sonrojante derrota hizo presentar la renuncia a Pedro Nuno Santos, que se había impuesto en las anteriores primarias de 2023 a Carneiro con casi el doble de votos. Ahora ha llegado su turno, en la etapa más difícil para los socialistas, un partido fundacional de la democracia lusa que ha visto cómo el electorado le ha retirado su confianza. A pesar de la complicada misión, el exalcalde de la ciudad norteña de Baiao, en la que nació hace 53 años, ha asumido la secretaría general con «responsabilidad por la crisis política que estamos viviendo». Y dispuesto a «servir al partido y al país». Noticias relacionadas El presidente de Portugal encarga a Luís Montenegro formar gobierno El ultra Ventura supera en Portugal a los socialistas por el voto exterior Los conservadores ganan en Portugal donde la ultraderecha está a punto de superar a los socialistas Carneiro, que ha sido tres veces diputado y ha formado parte del Comité Nacional del Partido Socialista, tiene clara la hoja de ruta. Según ha desvelado en anteriores entrevistas, es favorable a lograr «consensos democráticos» con el actual Gobierno conservador de Luís Montenegro en cinco grandes áreas: política exterior, defensa, seguridad, justicia y organización del Estado. Crisis sin precedentes En las legislativas de mayo la fuerza política cayó por primera vez al tercer lugar al superarle los ultras Entendimiento El nuevo líder está a favor de pactar con el Gobierno conservador sobre justicia defensa y seguridad Al mismo tiempo y, pese a representar al ala moderada y cetrista de los socialistas, y a diferencia del sector izquierdista que abanderaba su predecesor, Carneiro pretende rescatar la esencia de la formación. Así ha quedado plasmado en su 'Pacto de Futuro de Portugal', el documento que ha diseñado para dirigir la fuerza política. En él aboga por que en 2035 el salario medio nacional alcance el nivel medio europeo y todas las familias tengan acceso a una vivienda digna. Menor presión fiscal Cómo cumplir semejantes promesas no parece, a priori, algo simple. Pero este licenciado en Relaciones Internacionales y exprofesor de la Universidad Lusíada de Oporto desgrana algunas de sus recetas, que pasan por una «política sólida de aumento de la renta y de reducción de la presión fiscal» para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Plantea también «reforzar las políticas de acceso a la vivienda», sin pasar por alto la defensa de un servicio nacional de salud «robusto y moderno», un «sistema público de pensiones que garantice la equidad intergeneracional» y «una escuela pública de calidad». Carneiro quiere conectar con los votantes. Hacerles creer de nuevo en el socialismo. Y para ello se nutre de su exitosa experiencia como alcalde de Baiao, en las que tras su primera victoria en 2005 fue reelegido en 2009 y 2013 con un 66,8% y un 71,41% de votos. El premio a una gestión cercana y honesta con la que quiere volver a encandilar a Portugal.

