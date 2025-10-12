Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un bombero recorre un centro comercial destrozado en la región ocupada de Donetsk. Reuters

Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania antes del impás invernal

Trump y Zelenski vuelven a conversar sobre las defensas aéreas del país y la posibilidad de que Washington arme a Kiev con misiles Tomahawk

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:00

El penetrante sonido de las sirenas antiaéreas en Ucrania se ha convertido ya en lo que se conoce como 'ruido blanco': algo tan cotidiano que ... la población apenas lo nota. Desafortunadamente, no sucede lo mismo con los drones y los misiles que suelen llegar después, y que han convertido las noches en una pesadilla constante. Este año, los ataques de récord se han sucedido uno tras otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

