Rusia deja sin luz ni calefacción a parte de Ucrania a las puertas del invierno

El invierno también es un arma de guerra. La invasión rusa de Ucrania comenzó en febrero 2022 y está a las puertas de su cuarto ... invierno. A los misiles y drones se unirá el frío. Moscú lo utiliza. Durante la noche del viernes al sábado, envió una lluvia de proyectiles sobre varias ciudades ucranianas e inutilizó las centrales térmicas de la operadora estatal Centrenergo. Las bombas mataron a seis ciudadanos y dejaron sin suministro eléctrico y sin calefacción a varias regiones. «Ha sido el ataque más masivo desde el inicio de la guerra y ha alcanzado a todas la centrales que habían vuelto a funcionar», denunció la empresa energética. «Ha sido brutal», definió el presidente del país, Volodímir Zelenski, que insistió en pedir ayuda internacional, más misiles Patriot y más sanciones a Rusia.

Las ofensivas rusas contra las infraestructuras energéticas de Ucrania antes de cada invierno se han convertido en una constante de esta guerra. Además de minar la moral de la población, tratan de paralizar la economía al colapsar la red energética. Los ucranianos se encuentran de nuevo ante la peor estación del año. Según la Escuela de Economía de Kiev, más de un 25% de la demanda de electricidad quedará sin cubrir en los próximos meses.

Las tropas de Moscú acosan Pokrovsk

En total, 25 localidades, incluida la capital, Kiev, resultaron afectadas. En muchos casos, se quedaron sin luz ni calefacción, aunque en algunos puntos ya se había logrado recuperar el suministro. Según la Fuerza Aérea, Rusia lanzó más de 450 drones –la mayoría fueron neutralizados– y 45 misiles –sólo nueve pudieron ser interceptados–. «Los trabajos de restauración continúan después del ataque nocturno. Rusia empleó muchos misiles balísticos», apuntó Zelenski.

En Dnipró, los drones rusos destrozaron un edificio de nueve plantas. Murieron tres personas. Otro ciudadano falleció en Járkov. La guerra no cesa. Las negociaciones diplomáticas no avanzan y el grueso de los combates se concentran en la región de Donetsk, en la ciudad de Pokrovsk, un nudo logístico clave para la tropas ucranianas y que está cerca de caer en manos rusas.