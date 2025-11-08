Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enorme boquete provocado por un proyectil ruso en un edificio de Dnipró. Reuters

Rusia deja sin luz ni calefacción a parte de Ucrania a las puertas del invierno

Una lluvia de 450 drones y 45 misiles causa seis muertos en un ataque que Zelenski califica como «brutal»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

El invierno también es un arma de guerra. La invasión rusa de Ucrania comenzó en febrero 2022 y está a las puertas de su cuarto ... invierno. A los misiles y drones se unirá el frío. Moscú lo utiliza. Durante la noche del viernes al sábado, envió una lluvia de proyectiles sobre varias ciudades ucranianas e inutilizó las centrales térmicas de la operadora estatal Centrenergo. Las bombas mataron a seis ciudadanos y dejaron sin suministro eléctrico y sin calefacción a varias regiones. «Ha sido el ataque más masivo desde el inicio de la guerra y ha alcanzado a todas la centrales que habían vuelto a funcionar», denunció la empresa energética. «Ha sido brutal», definió el presidente del país, Volodímir Zelenski, que insistió en pedir ayuda internacional, más misiles Patriot y más sanciones a Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  2. 2 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  7. 7 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rusia deja sin luz ni calefacción a parte de Ucrania a las puertas del invierno

Rusia deja sin luz ni calefacción a parte de Ucrania a las puertas del invierno