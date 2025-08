Putin recibe al enviado especial de EE UU a 48 horas de que acabe el ultimátum de Trump

El plazo dado por Donald Trump a Vladímir Putin para une tregua en Ucrania está a punto de agotarse. El viernes acabarán los «diez o ... doce días» -inicialmente eran cincuenta- fijados por el presidente de Estados Unidos y, en este contexto, 48 horas antes, su enviado especial, Steve Witkoff, ha aterrizado en Moscú, donde este miércoles se ha reunido con el jefe del Kremlin, sin que por ahora hayan trascendido detalles del encuentro salvo unas fotografías de la cita donde se ve a ambos sonrientes. El dirigente ruso trató a principios de la semana de suavizar la tensión con la Casa Blanca al abrirse a una reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, para negociar la paz.

El intento 'in extremis' de Putin de calmar a Trump, que le amenaza con sanciones y aranceles indirectos a sus socios, no convence a Zelenski, que horas antes de la visita de Witkoff ha pedido a EE UU que apriete a Rusia para poner fin a la guerra. En su opinión, el Kremlin sólo buscará la paz con la «presión suficiente». «Es muy importante reforzar todas las palancas de las que disponen Estados Unidos, Europa y el G7», ha insistido, consciente de que la relación entre Moscú y Washington no atraviesa su mejor momento tras la aparente sintonía que durante meses mostraron sus líderes.

Witkoff ha visitado Moscú otras cuatro veces desde principios de año -la última el 25 de abril- y en todas se reunió con Putin. En Rusia consideran que estas conversaciones han resultado hasta ahora «útiles», pero el cambio de tono de Trump, al que se le resiste el fin de la guerra en Ucrania pese a haber asegurado que resolvería el conflicto en 24 horas tras su investidura, podría suponer un punto de inflexión en los contactos. «Vamos a ver qué sucede (...) Haremos la determinación en este momento», dijo el inquilino de la Casa Blanca antes del nuevo encuentro.