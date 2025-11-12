El Gobierno de Ucrania cesa al ministro de Justicia por sospechas de corrupción

Los esfuerzos de Ucrania por luchar contra la corrupción -una de las demandas que le hace la UE para su adhesión al bloque- se han ... visto enturbiados por un nuevo escándalo que salpica directamente a las más altas esferas. El ministro de Justicia, German Galushchenko, ha sido cesado este miércoles durante una reunión urgente del Gobierno de Kiev tras conocerse su presunta implicación en una red de sobornos millonarios en el sector energético. El Ejecutivo no ha aclarado los motivos de la decisión, aunque se ha tomado sólo dos días después de que estallara el caso, que ha indignado a una población que soporta prolongados apagones diarios en muchos rincones del país y que se asoma a otro delicado invierno por los ataques rusos contra este tipo de infraestructuras.

La Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) destapó el escándalo a principios de semana tras una investigación que apunta a la existencia de una trama que obtuvo, como mínimo, 100 millones de dólares (unos 86,4 millones de euros al cambio) en comisiones por contratos que una filial de la compañía pública de energía nuclear, Energoatom, adjudicó a firmas privadas. Galushchenko habría participado en esta red durante su etapa como ministro de Energía, un cargo que ocupó desde abril de 2021 hasta el pasado verano, periodo en el que asistió al estallido de la guerra y su impacto en las instalaciones energéticas del país.

«La suspensión durante el tiempo que dure la investigación es un escenario civilizado y apropiado», ha asumido el hasta ahora titular de Justicia, de 52 años y que anteriormente ya había sido señalado por el nombramiento de personal con poca transparencia y su creciente influencia en el sector energético ucraniano. «Me defenderé en el ámbito legal y demostraré mi postura», ha subrayado tras comunicarse su cese. Galushchenko no es la única persona presuntamente implicada en la trama de sobornos, en la que habrían participado otros altos funcionarios. En total, las autoridades han acusado a siete personas en este caso.

Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Рішенням Уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) November 12, 2025

Medios ucranianos apuntan a Timur Mindich como cabecilla de la red. Se trata de un antiguo socio comercial del presidente, Volodímir Zelenski, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas -entre críticas, por ejemplo, por el intento de controlar la NABU hace unos meses- de cara a la incorporación de Kiev a la UE. La Comisión Europea exigió hace sólo unos días a la exrepública soviética que acelerara sus reformas para acabar con esta lacra si quiere formar parte del bloque comunitario. El proceso de adhesión, que la invasión rusa no ha logrado frenar, será largo y no se prevé que la negociación termine antes de finales de 2028, la última fase antes de que el ingreso se someta a votación y se apruebe, algo que no está claro en el escenario actual pues Hungría se opone a la entrada de Ucrania.