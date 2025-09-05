Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Velo islámico en un tribunal de justicia. EFE

Francia prohíbe «vestimentas religiosas» en la escuela oficial de jueces

El Gobierno galo pretende defender el laicismo en las instituciones públicas del país

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:29

El Gobierno de Francia ha anunciado este viernes una modificación de la normativa de la Escuela Nacional de la Magistratura -donde se forman jueces y ... fiscales- para prohibir que ninguno de los alumnos use «vestimentas con connotaciones religiosas», para defender el laicismo.

