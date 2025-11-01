Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Una dotación de bomberos rusos trabaja en la extinción del incendio en una refinería de Sochi atacada con drones ucranianos. AFP

La falta de combustible se acerca a Moscú

La escasez causada porlos ataques ucranianos a las refinerías fuerza el cierre de gasolineras y eleva los precios cerca de la capital rusa

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

En la capital rusa hay abundancia. Por no faltar, no faltan ni Iphones, ni coches BMW, ni consolas Play Station, que llegan por el sistema ... de importación paralela aunque las empresas fabricantes se hayan ido del país. En las provincias es otro cantar. La falta más notoria a día de hoy es la de la gasolina. Según indican algunas estadísticas, incluso el 84% de los ciudadanos federales han sufrido este problema en mayor o menor medida. Y la región de Moscú, la que rodea casi totalmente la ciudad homónima, empieza a verle los colmillos al lobo. Ya hay señales que evidencian que la normalidad no es la misma que antes y que podrían llegar a sufrir en el futuro lo que sus compatriotas de otras zonas viven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  5. 5

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  6. 6 Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi
  7. 7 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  8. 8 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  9. 9

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  10. 10 Maribel Vilaplana, en el hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La falta de combustible se acerca a Moscú

La falta de combustible se acerca a Moscú