Los tiroreos se suceden en la actualidad de Estados Unidos. Efe

Varios heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego sufre un incendio

El autor de los disparos ha sido abatido, según informan las autoridades

T. Nieva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:07

Varias personas han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de ... Flint, en el estado norteamericano de Míchigan. El templo ha sufrido luego un incendio. «Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el agresor ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento», ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

