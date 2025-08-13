Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump durante una visita a la base Elmendorf-Richardson en 2017. AFP

Trump y Putin se reunirán en una base militar de EE UU en Alaska

Los presidentes de las dos superpotencias se verán el viernes en el complejo Elmendorf-Richardson, sede de la poderosa flota aérea estadounidense en Alaska, elegida por motivos de seguridad

M. Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:57

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el viernes en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage. Así lo han informado fuentes de la Casa ... Blanca, que han valorado la seguridad que ofrece a los dos presidentes unas instalaciones militares desde las que Estados Unidos proyecta todo su poder estratégico sobre Alaska y un área geográfica especialmente sensible por la cercanía entre este país y Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  2. 2 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  3. 3

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  4. 4

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  5. 5 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  6. 6 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  7. 7

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  10. 10 El órdago de un Isak que se declara en rebeldía para forzar su salida al Liverpool

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump y Putin se reunirán en una base militar de EE UU en Alaska

Trump y Putin se reunirán en una base militar de EE UU en Alaska