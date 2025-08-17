Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trump, durante una intervención en el Congreso. Reuters

Trump pone la ley electoral a su servicio para perpetuarse en el poder

El presidente impulsa la reconfiguración de los distritos antes de los comicios de media legislatura de 2026 para conservar el control de la Cámara de Representantes

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:47

Consciente de su vulnerabilidad ante las elecciones de media legislatura de 2026, en las que podría perder el control de la Cámara de Representantes del ... Congreso, Donald Trump ha puesto en marcha un agresivo plan de acción para tornar las urnas a su favor.

