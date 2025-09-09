Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. EFE

EE UU propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela

Un meme difundido por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugiere esta medida por sus vínculos con Nicolás Maduro

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:34

El número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó el lunes por la noche a través de un meme al expresidente del Gobierno español ... José Luis Rodríguez Zapatero con retirarle el visado para entrar en EEUU, como parte de su estrategia para aislar a Nicolás Maduro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  5. 5 Una pareja compra una casa de 310 metros cuadrados por 6.000 euros y recibe miles de comentarios en redes: «Llevaba 20 años cerrada»
  6. 6

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EE UU propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela

EE UU propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela